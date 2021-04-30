Adını Voltswagen olarak değiştireceğini açıkladığı 1 Nisan şakasıyla beklenmedik bir şekilde hisse fiyatlarının artmasına neden olan Volkswagen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturmaya alındı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, mart ayında erken bir "1 Nisan" şakası yaparak önce yanlışlıkla(!) ismini elektrifikasyona geçişi ön plana çıkarmak amacıyla ABD'ye özel olarak Voltswagen olarak değiştireceğini bildiren bir basın bülteni yayınladı. Bununla da yetinmeyen Volkswagen America CEO'su Scott Keogh, isim değişikliğinin gerçek olduğunu söyleyerek "şaka değil galiba" söylentilerine neden olmuştu.

Ancak hepinizin bildiği üzere tüm bu "Voltswagen" hikayesi pek de komik olmayan bir "1 Nisan" şakasından ibaretti. Yine de 124 milyar dolarlık bir şirketten bahsediyorsak yapılan şakanın ne kadar ciddiye alınacağını önceden kestirmek, şirketler için hayati öneme sahip olabilir.

Alman haber sitesi Der Spiegel tarafından aktarılan bilgilere göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), söz konusu 1 Nisan şakasının şirketin hisse senedi fiyatlarını nasıl etkilediğini ve herhangi bir menkul kıymet yasasını ihlal edip etmediğini tespit etmek üzere "Voltswagen" şakasını incelemeye almış durumda.

Yatırımcılar, Volkswagen'in ismini "Voltswagen" olarak değiştirecek olmasına sevinmiş olacaklar ki şirketin söz konusu isim değişikliği(!) açıklamasını yapmasıyla birlikte Volkswagen hisselerinde gözle görülür bir artış gerçekleşmişti. Değişikliğin bir şakadan ibaret olduğunun açıklanmasıyla birlikte ise hisse fiyatları yeniden düşmüştü.

Bu fiyat değişimi yüzde 10 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da konu 124 milyar dolarlık bir şirket olduğunda şirketin toplam değerinin 12 milyar dolardan fazla azalıp artması anlamına geliyor. SEC, Volkswagen'in söz konusu şaka ile hangi yasaları çiğnemiş olabileceği hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak hisselerin kısa sürede ciddi bir hareketlilik yaşaması, Volkswagen'in küçük ya da büyük bir ceza almasına neden olabilir.