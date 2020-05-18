Volvo'nun tasarım kimliğinin temelini oluşturan modellerden C30, artık üretilmiyor. Bir tasarımcının 2021 model Volvo C30 konsepti ise fütüristik konseptlerin aksine otomobilin kimliğini çok büyük ölçüde koruyor.

Volvo C30, giriş seviye bir otomobil olarak 2006'dan 2013'e kadar üretilmiş ve ardından rolünü şimdilerde XC40'a evrilen V40 hatchback modeline bırakmıştı. İkinci nesil Ford Focus ve ilk nesil Kuga'yı destekleyen platforma dayanan C30, otomobil dünyasında ayırt edici bir tasarıma sahip olmasına rağmen beklenen satış performansına ulaşamadı.

Peki Volvo, C30 modelini günümüzde hala üretiyor olsaydı, nasıl bir tasarımla karşımıza çıkardı? Tasarımcı TheSketchMonkey, YouTube'da paylaştığı yeni videosunda bu soruya cevap veriyor. Konsept, İsveçli otomobilin tasarım dilini yeni nesil modellere göre yeniden yapılandırılmış şekilde değiştiriyor. Ancak ne kadar modern bir görünüme kavuştuğu tartışılır.

Volvo C30'u hafif dokunuşlarla yenileyen konsept tasarımı

SketchMonkey, aracın genel ölçülerini ve boyutunu koruyor, ancak işe büyük bir değişiklikle başlıyor. C30'un arka kısmı, XC40'tan ilham alan daha geleneksel bir bagaj kapağıyla yenileniyor. Ayrıca hatchback'in yeni tasarımıyla uyum sağlayan yeni dikey arka lambalar dikkat çekiyor. Yine de arkadaki geniş cam alanı çıkarmak ve yerine metal bir panel yerleştirmek, otomobilin kimliğinden bir şeyler çalıyor.

Arka tarafta yer alan çift egzoz, günümüz araçlarında sıkça görüldüğü gibi daha geniş olacak şekilde yenilenmiş. Daha ince arka farlar ve egzoz dışında hareketli bir görünüme dair pek bir değişiklik olduğu söylenemez. Sadece yuvarlak hatların, daha keskin çizgilerle yenilendiği söylenebilir. Otomobil dünyasındaki futuristik konseptlerin aksine geçmişi günümüze küçük dokunuşlarla taşıyor.

C30'un günümüzde daha güçlü bir motor ve dört tekerlekten çekiş sağlayan hibrit güç aktarma organı ile gelebileceğini hayal edebilirdik. Ancak Volvo'nun XC40 modelinin altına inmek gibi bir planı yok.

2021 Volvo C30 konseptinin yapılış videosu