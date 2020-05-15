"Koronavirüs, Elektrikli Araçlara Geçişi Hızlandıracak"

Volvo CEO’su Håkan Samuelsson, koronavirüs salgının atlatılmasının ardından otomotiv endüstrisindeki değişimin hızının artacağını söyledi. Samuelsson, salgından sonra elektrikli araçlara geçişin çok daha hızlı olacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını sonrasında dünya, salgın öncesindeki dünyaya benzemeyebilir. Salgın sırasında insanların alışkanlık haline getirdikleri bazı davranışların salgından sonra da devam ettirilmesi bekleniyor. Volvo CEO'su Håkan Samuelsson, insanların salgından sonra değiştirecekleri tercihlerinden birinin de araç seçimi olacağını söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasında insanların otomobil tercihleri değişebilir

Salgından önce elektrikli araçların satış rakamları artıyordu. Ancak içten yanmalı motora sahip araçlar hala sektörün en büyük payına sahip durumda. Financial Times’in küresel dijital konferansında konuşan Volvo CEO’su Håkan Samuelsson, elektrikli araçlara artan ilginin salgın sonrasında artarak devam edeceğini söyledi.

Volvo CEO’su, “Elektrifikasyon daha da hızlı ilerleyecek. Biraz naif olacak ama sanırım birkaç ay sonra her şey normale dönecek ve müşterilerimiz dizel otomobiller almak için showroomlara geri dönecekler. Showroomlara giden müşteriler daha fazla elektrikli araba isteyecekler” dedi.

İnsanların elektrikli araçlara daha fazla ilgi duyacağını söyleyen Håkan Samuelsson, hükümetlerin otomobil endüstrisinin toparlanması için verecekleri desteğin elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere odaklanması gerektiğini söyledi.

Büyük şehirlerde özel araçların pratik bir çözüm olmadığını söyleyen Volvo CEO’su daha esnek araç sahipliği modellinin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini söyledi. Samuelsson, esnek araç sahipliği modeline örnek olarak düşük maliyetli araç aboneliğini bir seçenek olarak sundu.

Çevrimiçi araç satışları, araç bayilerinin yerini alabilir

Håkan Samuelsson, salgın nedeniyle kısıtlamalar altında yaşayan insanların e-ticarette deneyim kazandığını belirtti. Samuelsson, artan e-ticaret deneyiminin çevrimiçi araç satın almayı da teşvik edeceğini söyledi. Volvo CEO’su, çevrimiçi araç satışları ile ilgili olarak “Bence otomobil sattığımız ve dağıttığımız yerler değişecek. Zaten değişiyor ama şimdi daha hızlı değişecek” dedi.

Volvo’nın CEO’su: “Otonom araçlar düşündüğümüz kadar hızlı değil”

Elektrikli araçlar ve çevrimiçi araç satışı konusunda iyimser tahminlere sahip olan Håkan Samuelsson, otonom araçların gelişimi konusunda o kadar iyimser görünmüyor. Birkaç yıl içinde daha gelişmiş otonom araçlar göreceğimizi söyleyen Samuelsson, otonom araçların düşündüğümüz kadar hızlı olmayacağını da sözlerine ekledi.

Volvo CEO’su Håkan Samuelsson’ın elektrikli araçlarla ilgili açıklamaları, şirketin bu alandaki stratejisini açıklamak konusunda oldukça berrak görünüyor. Volvo, önümüzdeki beş yıl boyunca elektrikli araç endüstrisinde artan bir yer kazanmayı düşünüyor. Otomobil üreticisi bu nedenle 5 yıl içinde her yıl bir elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, 2025 yılında elektrikli araçlarının satışının tüm Volvo satışlarının yüzde 50’sini oluşturmasını istiyor.