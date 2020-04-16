Volvo Araçlarının Maksimum Hızı Bundan Sonra 180 km/s Olacak

Çinli otomotiv üreticisi Geely şemsiyesi altında faaliyet gösteren İsveç kökenli Volvo, trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanma oranlarını düşürme amacıyla tüm araçlarının maksimum hızını 180 km/s ile sınırlandıracağını açıkladı.

Dünyanın en güvenilir otomobil markalarından biri olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, araç güvenliğini maksimize etmek amacıyla çok önemli bir adım daha attı. Çinli otomotiv devi Geely çatısı altında faaliyet gösteren marka, geçtiğimiz yıl ilan ettiği Vision 2020 adındaki yeni vizyonunun bir parçası olarak, üretim bandından indireceği tüm yeni araçlarının hızlarını 180 km/s ile sınırlandıracağını açıkladı.

Volvo'nun tüm otomobilleri için hayata geçirmeyi planladığı yeni hız sınırı, Audi, Mercedes ve BMW gibi Alman rakipleri tarafından uygulanan 250 km/s hız limitinin çok altında. Göteburglu üreticinin araç ve yolcu güvenliğine görece olarak diğer tüm firmalardan daha fazla önem verdiği düşünüldüğünde, maksimum hızı çok daha aşağılarda tutması gayet anlaşılabilir.

İsveçli firma, kimsenin bir Volvo otomobilinde ölmeyeceği veya ciddi şekilde yaralanmayacağı bir gelecek hayal ediyor

Kimsenin bir Volvo otomobilinde ölmeyeceği veya ciddi şekilde yaralanmayacağı bir gelecek hayal eden firma, önümüzdeki dönemde bu taahhüdünün bir yansıması olarak iki yeni hız sınırlayıcı teknoloji daha sunacağını duyurdu.

Bunlardan biri, araç hızlarını sürüş koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan yeni bir akıllı hız kontrol sistemi olacak. Araba, sarhoş veya yorgun olduğunuzu algılarsa, yarı özerk sürüş yardımcıları aracınızın kontrolünü ele alacak ve güvenli bir şekilde durmanızı sağlayacak.

Volvo otomobilleri, üstün güvenliklerini kamera ve radar sistemlerine borçlu

Volvo’nun geliştireceği diğer sistem ise yarı otonom hız yönetim sistemi olacak. Söz konusu sistem, aracın okulların veya hastanelerin yakınındaki yollarda belirlenmiş azami hızları aşmasını engelleyecek ve hızı otomatik olarak kesecek.

Volvo araçları, halihazırda sürücüleri yol üstündeki tehlikelere karşı gerçek zamanlı olarak uyaran kamera ve radar sistemleri kullanıyor. Örneğin, İsveçli markanın Otonom Acil Fren (AEB) adını verdiği teknoloji, eğer sürücünün bir çarpışma durumunda geç tepki vereceğini sezerse, otomatik olarak fren yapıyor.

ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan bir araştırma, 2017'de sadece ABD'deki trafik kazalarının yüzde 25'inin aşırı hızdan kaynaklandığını ortaya koymuştu. Araç güvenliği konusunda yaptığı testlerle bilinen Thatcham Research laboratuvarının 2018 tarihli bir araştırmasına göre ise İngiltere’de 2002 yılından bu yana Volvo XC90 modelinin karıştığı kazalarda aracın hiçbir sürücüsü veya yolcusu ölmedi.