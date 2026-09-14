Volvo Eylül 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, V60, XC60 ve XC90 modelleri yer alıyor.

Volvo, Eylül 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. 2026 tescil yılı kapsamındaki 2026 ve 2027 fabrika model yılı araçlar için hazırlanan listede tamamen elektrikli EX30, EX30 Cross Country, EX40 ve EC40, V60, XC60 ve XC90 modelleri yer alıyor.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Bu içerikte Volvo’nun Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor ve donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz.

İçerikten Görseller +3 × + − ‹ ›

Volvo fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EX30 2.485.390 TL - EX30 Cross Country 3.758.544 - EX40 4.317.300 TL - EC40 4.409.184 TL - V60 5.478.326 TL - XC60 7.292.014 TL - XC90 11.123.054 TL -

EX30 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, P4 Long Range (2027) 2.485.390 TL - 315 kW/428 hp Elektrik Twin Motor, Ultra (2026) 3.619.314 TL - 315 kW/428 hp Elektrik Ultra, P8 AWD (2027) 3.825.072 TL -

Volvo EX30, Eylül 2026 listesinde tamamen elektrikli seçeneklerle yer alıyor. Listede 150 kW/204 hp güç üreten P4 Long Range (2027 MY) ile 315 kW/428 hp gücündeki Twin Motor (2026 MY) ve P8 AWD (2027 MY) seçenekleri var.

EX30 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX30 Cross Country fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 315 kW/428 hp Elektrik Twin Motor Performance, Ultra (2026) 3.758.544 TL - 315 kW/428 hp Elektrik Cross Country Ultra, P8 AWD (2027) 3.986.016 TL -

EX30 Cross Country, listede 315 kW/428 hp gücündeki tamamen elektrikli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle sunuluyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

EX30 Cross Country opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX40 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range 4.317.300TL - 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range (2027) 4.466.361 TL - 150 kW/204 hp Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range (2027) 4.610.046 TL - 300 kW/408 hp Elektrik Ultra, Twin Motor (2027) 5.419.356 TL -

EX40, Volvo'nun tamamen elektrikli modellerinden biri olarak farklı güç ve motor seçenekleriyle listeleniyor. 2026 ve 2027 model yılı listelerinde Single Motor Extended Range ve Twin Motor seçenekleri bulunuyor.

EX40 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EC40 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range 4.409.184 TL - 150 kW/204 hp Elektrik Ultra, Single Motor Extended Range (2027) 4.565.406 TL - 150 kW/204 hp Elektrik Black Edition Ultra, Single Motor Extended Range (2027) 4.709.240 TL - 300 kW/408 hp Elektrik Ultra, Twin Motor (2027) 5.508.825 TL -

EC40, Eylül 2026'da tamamen elektrikli motor seçenekleriyle listede yer alıyor.

EC40 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

V60 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 197 hp B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark (2026) - 7 ileri Geartronic 5.478.326 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 197 hp Plus, B4 Mild hybrid, Dark (2027) - 7 ileri Geartronic 6.136.694 TL -

V60, 1.969 cc hacimli, 197 hp gücünde B4 mild hybrid motor ve 7 ileri Geartronic şanzımanla listede yerini alıyor.

V60 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp B5 AWD Mild Hybrid, Plus, Dark 7.292.014 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp XC60 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus 7.700.254 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 310+145 hp T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright 7.965.934 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 310+145 hp T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark 7.965.934 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 310+145 hp T8 AWD Plug-in hybrid, Polestar Engineered 9.189.034 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) 7.510.130 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) 7.510.130 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) 7.813.070 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) 7.813.070 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027) 7.930.618 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027) 8.233.558 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) 8.236.052 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) 8.236.052 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) 8.538.992 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) 8.538.992 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) 8.658.192 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) 8.961.132 TL -

XC60, Volvo’nun Eylül 2026 fiyat listesinde en geniş seçenek yelpazesine sahip modellerden biri. Listede hem 2026 hem 2027 model yıllarında B5 AWD mild hybrid ve T8 AWD plug-in hybrid seçenekleriyle yer alıyor

XC60 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright (2026) 11.123.054 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp XC90 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus (2026) 11.351.474 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 310+145 hp T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright (2026) 11.796.974 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 310+145 hp XC90 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus (2026) 12.025.394 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) 11.626.550 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Plus, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) 11.626.550 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Black Edition Plus, B5 AWD Mild hybrid (2027) 11.865.306 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Bright (2027) 12.034.790 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Ultra, B5 AWD Mild hybrid, Dark (2027) 12.034.790 TL - 1.969 cc Benzin Mild Hybrid - 250 hp Black Edition Ultra, B5 AWD Mild hybrid (2027) 12.273.546 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) 12.352.310 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Plus, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) 12.352.310 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Black Edition Plus, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) 12.581.929 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Bright (2027) 12.760.550 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Dark (2027) 12.760.550 TL - 1.969 cc Elektrik/Benzin Plug-in Hybrid - 250+156 hp Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid (2027) 12.990.169 TL -

XC90, Volvo'nun Eylül 2026 listesindeki en yüksek fiyatlı modeller arasında yer alıyor. 2026 model yılı seçeneklerinde başlangıç fiyatı 11.123.054 TL iken 2027 model yılında 11.626.550 TL'dir.

XC90 opsiyon fiyatları - Eylül 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Volvo Türkiye