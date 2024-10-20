Vücudumuzdaki hücreler, elbette devamlı olarak bir değişim içindedir. Ancak hangisi ne kadar sürede kendini tamamen yeniler?

Vücudumuzdaki hücreler, elbette devamlı olarak bir değişim içindedir. Ancak hangisi ne kadar sürede kendini tamamen yeniler?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Aslında vücudun tam olarak işlev görebilmesi için eski hücreler ölür ve yeni hücreler üretilir.

Yeni hücrelerin ortaya çıkmasının yollarından biri mitoz sürecidir. Hücre döngüsünde mitoz, çoğaltılmış kromozomların ayrılmasıyla iki yeni çekirdeğin ortaya çıktığı yerdir. Ayrıca mitoz süreci kendi içinde profaz, pro-metafaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere çeşitli aşamalara ayrılır.

Her aşama, orjinal hücrenin kopyaları olan iki yavru hücreyle sonuçlanan bir ebeveyn kromozomunun bölünmesi ve ilerlemesidir. Ayrıca yeni hücre edinmenin bir diğer yolu da kök hücreler aracılığıyla gerçekleşir.

Kök hücreler, vücutta ihtiyaç duyulan farklı türdeki hücreleri üretmek için tekrar tekrar bölünürler. Ek olarak yeni hücre yapma sürecini ilerleten yeni kök hücreler de üretirler.

Yani hücreler, farklı yollarla devamlı olarak yenilenirler. Elbette bu, vücudumuzun da yenilendiği anlamına gelir.

Öte yandan bağırsak yüzeyindeki epitel hücrelerin ortalama ömrü yalnızca 5 gündür. Bununla birlikte bağırsağın ana bölgesindeki hücrelerin ortalama yaşı da yaklaşık 15 yıldır.

Yine bir kırmızı kan hücresinin, insan vücudunda 4 aylık bir ömre sahip olduğu bilinir. Beyaz kan hücreleri ise 1 yıl gibi bir süreyle daha uzun yaşar. Kolon hücrelerinin ise 4 gün ile kısmen daha kısa bir ömrü vardır.

Ek olarak ciltteki hücreler ise sürekli değişir ve 2-3 haftada bir kendilerini yenilerler. Konuya daha genel bakmamız gerekirse, bir insanın iskeletinin tamamen yenilenmesi, yaklaşık 10 yıl sürebilir. Bir karaciğerin kendini tamamen yenilemesi ise yaklaşık 300-500 gün sürer.

Özetle insan vücudunun 7 yılda bir yenilendiği iddiası pek de doğru sayılmaz. Çünkü vücudun her bir bölgesi, farklı hücre yapılarına sahiptir ve farklı sürelerde yenilenir.

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