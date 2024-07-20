Öldükten sonra vücudumuz şişmeye başlıyor. Bu şişme özellikle karın bölgesinde daha belirgin oluyor. Peki şişmenin sebebi tam olarak ne? O esnada vücudumuzda neler oluyor?

Gerçek hayatta, ölü bir beden görmemiş olsanız bile ölülerin şiştiğini biliyorsunuzdur. Hatta şişmeyi önlemek için üstüne bıçak bile konur. Tabii bu gibi eylemlerin dinlerde farklı anlamları da oluyor.

Ancak biz bugün, ölülerin şişmesinin bilimsel yönüne odaklanacağız. Ölümden sonra vücutta nasıl bir biyolojik ve kimyasal süreç başlıyor da ölüler bir balon gibi şişiyor, hatta patlayabiliyor?

Yeni bir biyolojik süreç başlıyor.

Ölümden sonra otoliz (hücrelerin kendi kendini sindirmesi) başlıyor ve hücrelerin içindeki enzimler hücre zarlarıyla başka hücresel yapıları parçalayarak serbest bırakıyor. Böylece vücuttaki sıvı, yer çekimiyle birikiyor ve şişme oluşuyor.

Ölümden sonra bedende çoğalan bakteri ve mikroorganizmalar, vücuttaki proteinler ile diğer organik bileşenleri parçalıyor ve gaz üretiyor. Maddeler parçalandıkça hidrojen sülfür, metan, amonyak, karbondioksit gibi gazlar açığa çıkarak dokularda birikip yine şişmeye neden oluyor. İşte bu gazların birikimi, ölü bedenin şişmesine sebep oluyor.

Hücreler de şişiyor.

Ölü bir beden oksijen alamadığı ve enerji üretemediği için vücuttaki hücreler görevlerini yerine getiremiyor, atık maddeleri atamadıklarından şişiyorlar.

Karın bölgesine bıçak koyulmasından da tanıdık gelebileceği gibi ilk çürüyen yerlerden olan midedeki bakteriler daha yoğun çalıştıklarından mideyi şişiriyor. Hatta midenin şişerek patlaması bazen mezardan duyulabilecek seviyede gürültülü olabiliyor. Gerçekten korkunç, değil mi?

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