Vücudumuzun her bir noktası, birbirinden farklı bir yapıya ve işleyişe sahiptir. Her bir doku, sinir, kas, hücre ve organ farklı çalışma mekanizmaları ile donatılmıştır. Ancak vücudumuz hakkında bildiklerimiz olduğu kadar bilmediklerimiz de vardır.

Kulağın hangi amaca hizmet ettiğini, midenizin acıktığında nasıl bir sinyal verdiğini elbette biliyorsunuz. Fakat insan vücudu hakkında birçok gizem var.

Gelin, insan vücudunun bilinmeyenlerine bakalım.

Bir insan vücudunda toplam kaç delik vardır?

Söz konusu insan bedenine ait delikler olduğunda, bu noktada akla ilk etapta burun, kulak, ağız, göbek ve anüs gelebilir. Ancak delikler, bu bölgelerle sınırlı değil. Çünkü insan vücudunda, çeşitli topolojik delikler de vardır.

Bunlara; gözenekler, ter bezleri, saç kökleri örnek gösterilebilir. Bu topolojik deliklerin sayısı ise fiziksel yapıdaki farklılıklar gereği kişiden kişiye değişiklik gösterir. Fakat bilim insanları ayak tabanlarında 300 ila 600 arasında ter bezi deliği olduğunu, kafada ise 301-302 saç kökü olduğunu ileri sürer.

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Vücudumuz dıştan simetrikken iç organlarımız neden asimetrik?

Aynanın karşısına geçip vücudumuza baktığımızda simetrik olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ancak iç organlarımız tam tersi şekilde karmaşık ve düzensiz bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi ise hem DNA dizilimi hem de “nod” ismi verilen bir yapıda saklıdır.

İç organlarımızın yönü, bir gen tarafından kontrol edilir ve bu gen, kodladığı proteinlerle organların yerini belirler. Proteinlerin yapısı da DNA diziliminin oluşturduğu koda göre şekillenir.

Ayrıca nodun üstündeki çok hızlı hareket eden tüysü yapılar, saat yönünde hareket ederek hücrelerin arasındaki sıvının belli bir yöne doğru salgılanmasını sağlar.

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Burnumuzun altında yer alan küçük oluğun işlevi nedir?

Dudaklarımızın tam üstünde, burnumuzun hemen altında yer alan o minik çukur, tıp dilinde “filtrum” olarak adlandırılır. Bu küçük oluk, yüzümüzün simetrisini ve estetiğini korumada önemli bir role sahip.

Ayrıca filtrumun varlığı, yüz kaslarımızın hareketini ve mimik yapmamızı kolaylaştırır. Yine bu bölge yüz ifadelerini kişiye özgü belirginleşmesine katkı sağlar.

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Midemiz açlık dışında neden guruldar?

Aslında midemiz, biz tokken de guruldar ancak biz içerideki doluluğun baskısı sebebiyle bu sesi duymayız. Ayrıca sindirim sisteminde biriken hava ve sıvılar, mide guruldamasına sebep olabilir.

Yemek yerken veya konuşurken yuttuğumuz hava, sindirim kanalından hareket ederek guruldama yapabilir. Yine mide ve bağırsaklar, sindirim için enzimler ve asitler salgılar. Bu sıvılar da bağırsak hareketleri sırasında ses çıkmasına neden olur.

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Tırnaklarımızdaki dikine çıkıntılar neden olur?

Bu çizgiler tırnağın doğal yapısının bir parçası olarak kabul edilir ve genellikle zararsızdır. Ancak bu çizgiler bazı zamanlar beslenme eksikliklerinin, yaşlanma sürecinin veya çeşitli tıbbi durumların belirtisi olabilir.

Bu çizgiler genellikle yaş ilerledikçe görülür ve daha da belirgin hâle gelir. Sebebi ise tırnak yatağının altındaki dokuların zamanla incelmesidir. Ayrıca demir eksikliği anemisi, egzama, sedef veya suya aşırı maruz kalma bu dikine çizgilerin sebepleri arasında yer alır.

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Herkesin vücudunda çeşit çeşit olan benler neden ve nasıl oluşur?

Benler, cildin her bölgesinde oluşabilir ve genellikle zararsızdır. Benlerin ortaya çıkışı, ciltteki melanosit hücrelerinin bir araya gelmesinden kaynaklanır. Melanositler, melanin ismi verilen bir pigmenti üretir ve bu pigment de cilde rengini verir.

Ayrıca genetik yatkınlıklar ve Güneş’e fazla maruz kalma, melanositlerin aşırı pigment üretmesine neden olur ve böylece o bölgelerde daha fazla ben çıkar.

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Gözümüzün kenarındaki bu pembe şey nedir?

Aslında göz pınarı olarak bildiğimiz o küçük pembe şey, geçmişte sahip olduğumuz üçüncü göz kapağının kalıntısıdır. “Plica semilunaris” olarak bilinen üçüncü göz kapağının, bilim insanlarına göre bir avantajı veya işlevi bulunmamakta.

Yalnızca orada duruyor. Üstelik tam bir göz kapağı hâlinde de değil ve körelmiş ve ufak bir parçası kalmış durumda.

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