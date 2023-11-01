Blizzard'ın merakla beklenen mobil oyunu Warcraft Rumble'ın Türkçe dil desteği ile geleceği açıklandı. Oyunun Direktörü Tom Chilton ve Sanat Yönetmeni Jeremy Collins, Türkçe dil desteğini özel bir video ile açıkladı.

Oyunseverlerin sevdiği firmalardan biri olan Blizzard, 3 Kasım'da gerçekleştireceği Blizzcon etkinliği için son hazırlıklarını tamamlıyor. Firma, etkinlikte yeni mobil oyunu Warcraft Rumble'ı da dünya çapında piyasaya sürecek. Oyunun kullanıcılara açılmasından önce bir video paylaşan Blizzard, yapımda Türkçe dil desteği bulunacağını duyurdu.

Yapımın Oyun Direktörü Tom Chilton ve Sanat Yönetmeni Jeremy Collins'in Türkiye'deki ve dünyadaki Türkçe konuşan oyunculara seslendiği videoda, “Warcraft Rumble'ın lansmanını bu yıl BlizzCon'da 3 Kasım'da canlı olarak yapmak için çok heyecanlıyız. Sizlere özel bir duyurumuz var. Warcraft Rumble'ın ilk günden itibaren Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacağını söyleyebiliriz. Kaos'un tadını çıkarın” ifadeleri kullanıldı.

Oyunun Türkçe dil desteği ile geleceğinin duyurulduğu video:

Warcraft Rumble, diğer Warcraft yapımlarından biraz daha farklı bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyuncular, daha önceden bu evrenden tanıdıkları kahramanlardan oluşan ekiplerle birlikler kuracak ve taktiklerinin daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışacaklar. Oyunun tek oyunculu görevleri ve PvP modu bulunacak.

Blizzcon'da 3 Kasım tarihinde yapılacak olan tanıtımın ardından Android ve iOS cihazlar üzerinden Warcraft Rumble oynamak mümkün olacak. Oyun, oynaması ücretsiz olarak uygulama mağazalarındaki yerini alacak. Oyunlar için şimdiden uygulama mağazalarından ön kayıt yapmak mümkün.