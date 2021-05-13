Total War: Warhammer III'ten Sinematik Fragman Geldi

Total War efsanesinin en yeni oyunu "Warhammer III"ün sinematik fragmanı yayınlandı. Etkileyici fragman, oyunun neler sunabileceğine dair genel bir bakış sunuyor. 345 TL karşılığında satın alınabilecek oyunun çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en sevilen strateji oyunlarından Total War serisinin en yeni oyunu Total War: Warhammer III'ün duyurulduğundan ve Türkiye fiyatının da açıklandığından bahsetmiştik. Şimdi sizlere, bu oyunun yeni yayınlanan sinematik fragmanını aktaracağız. Fragman, oyunun hayranlarını heyecanlandıracak türden.

Aslına bakacak olursak video oyun dünyası, Total War: Warhammer III'ten bir fragman beklemiyordu. Ancak ilginç bir şekilde bazı Facebook sayfaları, fragmanın kısa bir bölümünü paylaştı. Bu sızıntı birkaç saat içerisinde kaldırılmış olsa da geliştirici ekip, paylaşılan görüntülerin yayılmasını engelleyemedi. Hal böyle olunca da Creative Assembly, fragmanın tümünü oyuncularla paylaşmak zorunda kalmış gibi duruyor.

Total War: Warhammer III, 2021'in sonunda piyasaya sürülecek

Total War: Warhammer III'ün sinematik fragmanı, oyun içinde yer alan savaştan bir kesit sunuyor. Kuzey ışıklarının etkileyici görüntüsüyle başlayan fragman, bir süre sonra Total War efsanesinin özüne, yani savaşa dönüşüyor. Pek çok hayranın bayılarak izlediği fragman, birkaç saatlik geçmişine rağmen binlerce beğeni ve yorum almış durumda.

Oyunun geliştiricisi olan Creative Assembly ya da yayıncı şirket SEGA, Total War: Warhammer III'ün çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalara göre strateji oyunu, 2021'in sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Steam ya da Epic Games üzerinden satın alınabilecek oyunun fiyatı ise 345 TL olarak açıklanmış durumda.

İşte Total War: Warhammer III'ün sinematik fragmanı