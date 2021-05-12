Ubisoft, 'Oynaması Ücretsiz' Oyunlara Ağırlık Verecek

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Ubisoft, Gelecekte Daha Fazla Yüksek Kaliteli 'Oynaması Ücretsiz' Oyun Duyuracak

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Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, önümüzdeki dönemde oynaması ücretsiz oyunlara daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu. Şirket, her yıl yine 3-4 tane premium AAA oyun duyurmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi birçok popüler video oyununun arkasındaki isim olan Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, Tom Clancy's The Division serisinin yeni ve oynaması ücretsiz olacak oyunu Heartland'ı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Heartland ile birlikte oynaması ücretsiz oyunlara ağırlık vermeye başlayacak olan şirket, gelecekteki oyun geliştirme stratejisine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Şirketin geçtiğimiz günkü yıllık kazanç çağrısı sırasında konuşan Ubisoft Finans ve Mali İşler Müdürü Frederick Duguet, yaptığı açıklamada Ubisoft'un her yıl 3-4 tane premium AAA oyun sunmasının, artık şirketin değer yaratma dinamiklerini doğru bir şekilde yansıtmadığını söyledi.

Ubisoft, gelecekte oynaması ücretsiz oyunlara ağırlık verecek:

ubisoft oyun

Ubisoft, son dönemlerde çıkardığı oyunlarla oyunculardan büyük tepkiler görüyordu. Üzerinde pek de uğraşılmamış, senaryo dışında ufak tefek farklılıklarla piyasaya sürülen Ubisoft imzalı AAA oyunlar, özellikle yüksek satış fiyatlarıyla çokça eleştiri alıyordu. Anlaşılan şirket, bu algıyı gelecekte piyasaya süreceği yeni oyunlarla yıkmak istiyor.

Geliştirici firma, her ne kadar oynaması ücretsiz oyunlara ağırlık vereceğini söylese de her yıl 3-4 tane premium AAA oyun çıkarmaya devam edeceğinin de altını çiziyor. Duguet yaptığı açıklamada ayrıca şirketin uzun vadede AAA hedeflerine yönelmek için üst düzey ücretsiz oyunlar geliştirdiğini belirtti.
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Fransa merkezli stüdyo, yeni oynaması ücretsiz oyunu The Division Heartland'ı geçtiğimiz hafta duyurmuş ve seriyi mobil oyunlarla genişletme planlarını açıklamıştı. Yeni oyun hakkında henüz pek fazla bir şey bilinmezken 2021 ya da 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak : https://www.polygon.com/22432245/ubisoft-fiscal-year-earnings-call-2021-free-to-play-games-strategy
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