ABD'de robotaksi hizmeti veren Waymo, sürücüsüz taksilerinin haftada kaç yolculukta kullanıldığını açıkladı.

Waymo, ABD'de Phoenix, San Francisco ve Los Angeles'ta faaliyet gösteriyor. Google'ın da çatı firması olan Alphabet'e ait olan firma, sürücüsüz araçlarıyla taksi hizmetleri veriyor. Son dönemde firmanın faaliyetleri gittikçe arttı. Bu şehirlerde 7/24 hizmet veren araçların haftalık 50 bin ücretli yolcu taşıdıkları açıklandı.

X üzerinden bir açıklama yapan firmanın bu açıklamasına göre Waymo One, saatlik ortalama 300 yolcu ağırlıyor. Bu da dakikada 5 yolculuğa tekabül ediyor. Öte yandan Waymo, şu ana kadar 1 milyondan fazla yalnızca sürücünün yer aldığı yolculuk gerçekleştirdi.

Waymo dikkatli şekilde büyüyor

Waymo'dan yapılan açıklamada firmanın, büyüme açısından "güvenli ve ölçülü büyüme yaklaşımı"nı benimsediğini ifade etti. Firmadan yapılan açıklamada "Hayatın her kesiminden insanların kaygısızca seyahat etmek, bağımsızlık kazanmak, işe gidip gelmek için olanaklarını geri kazanmak ve daha fazlası için hizmetimizi kullandıklarını görüyoruz. Tamamen otonom araç çağırma bir gerçekliktir ve her gün şehirlerinde dolaşan insanlar için tercih edilen bir mobilite seçeneğidir." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Waymo'nun robotaksileri trafiği kesmiş ve San Francisco otobanlarında karmaşa yaratmıştı. Bu yılın başlarında da iki Waymo aracı, hareketlerini tahmin edemedikleri aynı kamyona peşpeşe çarpmıştı. Yaşanan bu tür vakalara rağmen firmanın ilerleyişi devam ediyor gibi gözüküyor.

Sürücüsüz taksiler Türkiye'ye de gelseydi dener miydiniz?