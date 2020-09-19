WB Games, Hogwarts Legacy İçin Açıklama Yaptı

Warner Bros Games, yeni oyunu Hogwarts Legacy için bir açıklama yaptı. Firmadan yapılan açıklamada Harry Potter evreninin yaratıcısı olan J.K. Rowling’in seriye doğrudan dahil olmadığı ifade edildi.

Dünyanın en popüler kurgu evrenlerinden biri olan Harry Potter ve Wizarding World evreni, uzun yıllardır hem sinemada hem de oyun sektöründe Warner Bros’un önemli markalarından biri oldu. Bu evrende geçen son oyun da WB Games tarafından dağıtılan Hogwarts Legacy oldu.

Öte yandan serinin yaratıcısı olan J.K. Rowling, son dönemdeki açıklamalarıyla hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Hemen her kesimden tepki gören tartışmalı yazarın oyuna ne kadar dahil olduğu da gündeme gelmişti.

Rowling oyuna doğrudan dahil olmadı

Rowling’in özellikle trans kişiler hakkında yaptığı açıklamalar ve kendisini açıklamaya çalıştığı ancak daha çok tepki çekmesinden başka bir işe yaramayan blog yazısı, işleri daha da içinden çıkılmaz hale getirmişti. Öyle ki ünlü yayıncının eserlerine karşı boykot çağrısı bile yapılmıştı.

Hogwarts Legacy de yakın zamandaki PlayStation 5 etkinliğinde ortaya çıkar çıkmaz boykot girişimlerinin yeni hedefi haline gelmişti. WB Games konuyla ilgili bir açıklama yaparak “JK Rowling oyunun yapımına doğrudan dahil olmadı, ancak, kendisinin olağanüstü yazılı eserleri tüm Wizarding Worlds projelerinin temelini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı. Ardından da “Bu J.K. Rowling’den yeni bir hikaye değil.” dedi.

Rowling’in telif alıp almayacağı bilinmiyor

Firma ayrıca oyundan Rowling’in herhangi bir telif geliri elde edip etmeyeceğini de açıklamadı. Firmanın soruları cevapladığı SSS kısmında yeni oyun hakkında daha fazla bilgi verilirken, Harry Potter, Ron Weasley ve Hermione Granger’ın yapımda karşımıza çıkmayacağı doğrulandı.

Oyun 1800’lü yıllarda geçecek ve orijinal öykülerden önceki dönemleri anlatacak. Oyunun kitaplarla doğrudan bağı olmayacak ancak Wizarding World’den izler taşıyacak. Hogwarts Legacy 2021 yılında yeni konsollarda yayınlanacak.