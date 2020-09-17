RPG Oyunu Hogwarts Legacy’nin Fragmanı Yayınlandı

Harry Potter evreninde geçen kaliteli bir oyunu çok uzun zamandan beri bekliyorduk. Bugünkü PlayStation 5 etkinliğindeyse Hogwarts Legacy ismiyle yeni bir RPG oyunu duyuruldu. Oyun, sadece PS5’e değil diğer konsol ve PC’ler için de çıkış yapacak.

Sony’nin PlayStation 5’in fiyatını açıkladığı etkinlikte pek çok yeni oyunun da tanıtımını gördük. Bu oyunlar arasında belki de en büyük sürpriz tüm dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip Harry Potter evreninde geçen bir RPG oyunu oldu. Hogwarts Legacy ismiyle tanıtılan oyun, bizleri 1800’lü yıllarda ünlü sihirbazlık okuluna götürüyor.

Oyunun geçtiği yıl da düşünüldüğünde fark edeceğiniz üzere Harry Potter karakteriyle oynamayacağız. Bunun yerine “büyücülük dünyasına paramparça etme potansiyeline sahip kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan” isimsiz bir Hogwarts öğrencisine hayat vereceğiz.

Hogwarts Legacy fragmanı:

Oyunda iksirler üretecek, karakterinizi geliştirecek ve başarılı sihir yetenekleriyle güçlü bir sihirbaz olacaksınız. Oyunun fragmanından elde edilen bilgilere göre oyundaki karakterimizi diğer öğrencilerden ayıracak en önemli şey, antik sihri algılama ve bu konuda ustalaşma yeteneği olacak.

Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?

Warner Bros tarafından yayınlanacak yeni sihirbazlık oyunu Hogwarts Legacy, 2021’de bizlerle olacak. Oyun PS5 etkinliğinde tanıtılmış olsa da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacak. Yani Harry Potter dünyasında başarılı bir oyun oynamak isteyen kişiler yeni bir konsol almak zorunda kalmayacak. Kitap ve filmler sayesinde son derece geniş ve genç bir kitleye sahip olduğu düşünüldüğünde bu oyunun çok büyük bir başarı yakalayabileceği öngörülüyor.