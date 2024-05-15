Google I/O etkinliğinde Wear OS 5 için bir geliştirici önizlemesi duyuruldu. Bu güncellemenin en bariz özelliği ise gelişmiş batarya ömrü sağlaması olacak.

Android tabanlı giyilebilir cihazlarda kullanılan Wear OS işletim sistemi, arada birkaç istisna olmakla beraber batarya ömrü konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Örneğin Pixel Watch 2'nin batarya ömrü 24 saati aşmakta zorlanıyordu. Bu durumun farkında olan Google, Wear OS 5 ile birlikte batarya ömrünü ciddi şekilde uzatmaya odaklanmış gözüküyor.

Konuyla ilgili olarak Google'dan gelen açıklamada, yeni işletim sistemi ile birlikte maraton koşusunda saatin enerji tüketiminin %20 daha az olacağı gibi örnekler verildi. Aktif olarak sensörlerin çalıştığı ve yoğun enerji tüketilen bu türden aktiviteler, giyilebilir teknolojileri zorlamaları açısından da test olarak görülebiliyor.

Geliştiricilerden daha az enerji tüketen arayüz talebi

Konuyla ilgili olarak Google'ın geliştiricileri de daha az enerji tüketen ya da daha verimli çalışan uygulamalar ve saat arayüzleri geliştirmeleri yönünde teşvik ettiği belirtiliyor. Wear OS 5'in de yeni bir Watch arayüzü formatıyla geleceği belirtiliyor. Bu formatta enerji optimizasyonunu işletim sisteminin kendisi sağlarken geliştiriciler de tasarıma odaklanabiliyor. Ayrıca yeni versiyonda saat ekranından hava durumu verilerine erişmenin ve yeni tasarım seçmenin de daha kolay olacağı belirtiliyor.

Google, Wear OS 5 ile birlikte giyilebilir cihazlarda da Android 14'e geçişi başlatıyor. Bu kapsamda firma yeni saat arayüzlerinin kabulünü geçici süreliğine durdururken 2025'in başlarından itibaren de yeni formatta olmayan arayüzleri desteklemeyeceğini belirtiyor.