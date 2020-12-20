Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın CEO'su Pete Lau, verdiği bir röportajda akıllı saatleri OnePlus Watch ile ilgili konuştu. Pete Lau, akıllı saatlerinde işletim sistemi olarak Wear OS kullanılacağını dile getirdi.

Akıllı telefon üreticilerinin akıllı saatler gibi giyilebilir teknoloji ürünlerine de yatırım yaptıklarını sık sık görmeye başladık. Bu alana yatırım yapan şirketlerden bir tanesi de BBK Electronics'in alt kuruluşlarından OnePlus.

OnePlus'ın akıllı saati OnePlus Watch'un iptal edildiğine dair çeşitli söylentiler ortaya atılmıştı. Çinli teknoloji şirketi, en sonunda OnePlus Watch'un ertelendiğini resmen duyurdu. Hangi tarihe ertelendiği ise net olarak belirtilmedi.

OnePlus Watch'ta Wear OS kullanılacak

Daha önce ortaya atılan söylentilerde OnePlus Watch'un Wear OS'i kullanmayabileceği belirtilmişti ancak şirketin CEO'su Pete Lau, Input'a verdiği röportajda akıllı saatlerinin Wear OS kullanacağını duyurdu. Yani saatin ne zaman çıkacağıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmasa da Pete Lau'nun söylediklerinden öyle ya da böyle bir şekilde bu saatin çıkacağı sonucuna varabiliriz.

91mobiles'ta yer alan habere göre OnePlus Watch'un Wear OS kullanacak olması büyü bir sürpriz sayılmaz. OnePlus, tasarım ve yazılım tarafında OPPO'nun izini takip eden bir şirket ve OPPO'nun giyilebilir cihazları da Wear OS kullanıyor. Yani OnePlus Watch'ta Wear OS kullanılacağı kesinleşmiş oldu.

Wear OS hakkında açıklamalar yapan Pete Lau, OnePlus'ın akıllı saatinde Wear OS'in gelişmiş bir sürümünü kullanmak için Google ile yakından çalıştığını ifade etti. Lau, OnePlus'ın hedefinin akıllı saat, Android TV ve Android telefonlar arasındaki bağlantıyı artıracağı bir ekosistem geliştirmek olduğunu söyledi.

OnePlus Watch ile ilgili akıllarda soru işareti bırakan nokta ise fitness özellikleri. Şirketin bu konu üstünde çok fazla durmaması, OnePlus Watch'ta fitness özelliklerinin olup olmayacağı konusunda kafalarda soru işaret oluşmasına sebep oldu. Bunları ve daha fazlasını şirketten gelecek resmi açıklamayla birlikte öğrenebileceğiz.