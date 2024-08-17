Google, Wear OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saatler için bomba bir özellik yayımladı. Bu özellik ile akıllı saatlerdeki Google Haritalar, internet bağlantısı olmasa bile kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, Wear OS destekli akıllı saat kullanıcılarını memnun edecek bir hamle geldi. Şirket, Google Haritalar'ın yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı. Bu yeni özellik, navigasyon kullanmak isteyenleri internet zorunluluğundan kurtaracak.

Google Haritalar, bir süre önce çevrim dışı olarak da çalışmaya başlayacak. Bu bağlamda; kullanıcılar, belirli bölgelerin haritalarını indirip internet bağlantıları olmasa bile Google Haritalar'ı kullanabiliyorlar. İşte bu özellik şimdi Google'ın Wear OS sistemiyle çalışan akıllı saatlere sunulmuş oldu.

Kullanıcılara özelleştirme seçeneği sunulacak

Edinilen bilgilere göre akıllı saatler için kullanıma sunulan çevrim dışı Google Haritalar, kullanıcılara özelleştirme imkânı sunacak. Bu bağlamda; kullanıcılar, diledikleri bir bölgenin haritasını indirebilecekler. Ayrıca bu haritanın akıllı saatte ne kadar yer kapladığı gösterilecek. Kullanıcı, ihtiyaç kalmayan bölgelerin haritalarını akıllı saatlerinden silebilecekler. Böylelikle akıllı saatin depolama alanı şişmemiş olacak.

Çevrim dışı harita özelliği, akıllı saatler için sunulan Google Haritalar uygulamasının "11.140.0701.W" kodlu sürümünde tespit edildi. Bu güncel sürümü almaya başlayan akıllı saatlerin tamamı, bu özelliği bir süre sonra desteklemeye başlayacaklar.