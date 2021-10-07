Teknoloji ile ilgili gelişmeler, girişimler ve haberlere yer veren internet sitesi Webrazzi, Avrupa'nın önde gelen teknoloji sitelerinden biri olan Londra merkezli Tech.eu'yu satın aldı. İki şirketin bir araya gelmesiyle Webrazzi, birleşik editöryel, veri ve araştırma platformu sunmaya başlayacak.

2006 yılında Arda Kutsal tarafından kurulan Webrazzi, yaklaşık 15 yıl içerisinde teknoloji ve girişim alanında sektörün önde gelen internet sitelerinden birisi haline geldi. Ayda 1,25 yılda da 15 milyon kullanıcıya ulaşan şirket, kendisi gibi adını bir hayli duyurmuş olan teknoloji sitesi Tech.eu'yu satın aldı.

Tech.eu kurucusu Robin Wauters, normalde başka bir şirketle böyle bir anlaşma yapmayı düşünmediklerini, ancak Webrazzi ile tanıştıktan sonra iki şirketin güçlerini birleştirerek daha iyi işlere imza atabileceğine inandıklarını dile getirdi. Birleşmeden sonra ortak bir platformda İngilizce yayın yapacak Webrazzi ve Tech.eu Avrupa, Rusya ve büyük bir olasılıkla MENA'da da hizmet verecek.

Tech.eu ve özellikle Robin Wauters, çok uzun bir zamandır Webrazzi merceğinin altındaymış

Sevindirici haberi Webrazzi üzerinden paylaşan Arda Kutsal, o zamanlar TechCrunch'ta görevli Robin Wauters'ı 2010 yılından sonra, Webrazzi'nin bir platforma dönüşmesinin hemen ardından tanıdığını belirterek, "Webrazzi'yi de dünyaya açmaya hep hevesli olduğumdan, sürekli Robin eğer TechCrunch'tan ayrılırsa kendisine bir teklif yapmayı düşünürdüm" ifadelerini kullanıyor.

O dönemde Robin Wauters'ın TechCrunch'tan çıkıp başka bir yerde çalışmaya başlamasıyla birlikte bir türlü iş birliği yapamadıklarını dile getiren Kutsal, Wauters'ın uzun yıllar boyunca Webrazzi Summit'e katıldığını ve sürekli iletişimde olduklarını dile getirdi.

Hikayenin devamında Robin Wauters, kendi teknoloji sitesi Tech.eu'yu kuruyor ve başlarda küçük küçük de olsa yatırım turları yapılarak genişlemeye başlıyor. Yıllar sonra, 2018 yılında tekrar bir araya gelen ikili bu sefer iki şirketin birleşmesi için planlar yapıyor ve en sonunda Kutsal, 2020 yılında Wauters'a Tech.eu'yu satın almak için teklif götürüyor.

Şubat 2021 yılında başlayan sözleşme sürecinin ardından Kutsal'ın paylaştığı bilgilere göre tüm hazırlıklar tamamlanmış ve Webrazzi, çoğunlukla araştırma ve veri içerikleriyle ön planda olan Tech.eu ile olan satış işlemlerinin bugün tamamlandığını duyurdu. Arda Kutsal'ın Webrazzi üzerinden yaptığı açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Webtekno olarak Webrazzi'ye yeni girişiminde başarılar diliyoruz.