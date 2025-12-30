Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Devasa Veri Sızıntıları, Büyük Çöküşler: 2025'in En Büyük Teknoloji Skandalları

2025 yılında teknoloji dünyası veri sızıntılarından büyük çöküşlere kadar birçok farklı skandala da sahne oldu. İşte geride bıraktığımız yılın en büyük skandalları.

Devasa Veri Sızıntıları, Büyük Çöküşler: 2025'in En Büyük Teknoloji Skandalları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyası için yoğun geçen bir 2025 yılını geride bırakıyoruz. Yıl boyunca yeni ürünlerden teknolojilere kadar birçok güzel gelişme görmüştük. Ancak sadece iyi olaylar yaşanmadı. Öyle ki 2025’te birçok “skandal” olarak nitelendirebileceğimiz olayı da teknoloji dünyasında gördük.

Biz de bu içeriğimizde 2025’te yaşanan teknoloji skandallarını derledik. Büyük veri sızıntıları, devasa çöküntüler ve daha birçok farklı olay geride bıraktığımız yıl yaşandı. Tüm bu olaylar teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hâlâ ciddi problemlerle karşılaşabileceğimizin bir göstergesi.

16 milyar kullanıcı verisi sızdırıldı

Haziran ayında gerçekleşen bu olay, tarihin en büyük veri sızıntılarının son birkaç yılda gerçekleştiği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen veri setleri, 2024 ve 2025 yılları içinde 16 milyar civarında kullanıcı giriş bilgilerinin sızdırıldığını ortaya koydu. Sızan bilgiler arasında kullanıcı adları, parolalar gibi birçok farklı platformdan verileri içerdiği ifade edildi.

16 Milyar Kullanıcı Giriş Bilgisi Ele Geçirildiği Ortaya Çıktı (Ne Apple Ne Google Ne de Instagram Hesapları Güvende) 16 Milyar Kullanıcı Giriş Bilgisi Ele Geçirildiği Ortaya Çıktı (Ne Apple Ne Google Ne de Instagram Hesapları Güvende)

Cloudflare’ın çökmesi

clod

Şu anda internette yer alan birçok site tarafından kullanılan Cloudflare, kasım ayında bir çöküş yaşadı. 18 Kasım gibi yaşanan bu çöküşün ardından da bir süre yapay zekâ araçlarından sosyal medya platformlarına ve Discord’a kadar çok sayıda site erişilemez hâle geldi. Bu da tek bir hizmette yaşanan bir sorunun ne kadar geniş çaplı bir problem yaratacağını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ balonu tartışmaları, modellerin beklenen seviyede olamaması

bubble

2025'te teknoloji dünyasının gözü kulağı OpenAI'daydı. Büyük beklentilerle duyurulan GPT-5, bekleneni veremeyince yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Ayrıca sektörde “yapay zekâ balonu” oluşacak mı sorusu dolaşmaya başladı. Büyük yapay zekâ şirketlerinin kısa vadede çökebileceği gibi iddialar sektörde endişeler yaratıyor.

AWS’nin çöküşü

aws

Cloudflare çöküş yaşayan tek hizmet değildi. Öyle ki birçok farklı site tarafından kullanılan bulut hizmeti Amazon Web Services, ekim ayında büyük bir çöküş yaşadı. Bu çöküş saatlerce sürdü ve birçok site ve platformu etkiledi. Snapchat, Roblox, Fortnite, Google, Epic Games gibi milyonların kullandığı platformlara saatlerce erişilemedi.

AWS Çöktü: Türkiye'de Dahil Tüm Dünyada İnternet Sitelerine, Oyunlara Girilemiyor! AWS Çöktü: Türkiye'de Dahil Tüm Dünyada İnternet Sitelerine, Oyunlara Girilemiyor!

PlayStation Network’ün neredeyse 1 gün süren çöküşü

psn

Şubat 2025’te PlayStation devasa bir erişim sorunuyla gündeme geldi. 7 Şubat 2025 akşamı PlayStation Network durduk yere çöktü. Kullanıcılar çevrim içi özelliklere erişmekte zorlandı, mağaza, sosyal özellikler ve hesap servisleri dahil birçok alana erişilemedi. Neredeyse 1 gün sürmesi de milyonlarca PS oyuncusunun uzun süre online hizmetlere erişememesine neden olarak büyük tepki çekti.

PSN Çöktü mü? Sunuculara Erişilemiyor! PSN Çöktü mü? Sunuculara Erişilemiyor!

Jaguar Land Rover’a üretimi durduran siber saldırı

jagu

Siber saldırıların yalnızca “dijital” zarar vermediğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri geçtiğimiz aylarda yaşandı. Ağustos sonu otomobil devi Jaguar Land Rover’a yönelik bir siber saldırı gerçekleşti. Saldırı o kadar büyüktü ki şirketin operasyonlarını ciddi biçimde aksadı, üretim bir süreliğine durduruldu.

Jaguar Land Rover'da siber saldırı krizi: Üretim haftalarca durdu Jaguar Land Rover'da siber saldırı krizi: Üretim haftalarca durdu

Google’da yaşanan Salesforce veri sızıntısı

salse

Google, Ağustos 2025’te büyük bir siber saldırıyla sarsıldı. Teknoloji devi, satış odaklı yazılım hizmeti olan Salesforce’un veri merkezini etkileyen bu saldırı kısa süreli olsa da kullanıcıların verilerinin ele geçirilmesine neden oldu. Bu olay, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google’ın bile saldırıların önüne geçemeyeceğini gösterdi.

Google Hacklendiğini Açıkladı! Kullanıcı Verileri Çalındı Google Hacklendiğini Açıkladı! Kullanıcı Verileri Çalındı

Sonuç olarak 2025 yılının teknoloji dünyası için problemli bir yıl olduğunu da belirtmek gerekiyor. Birçok veri sızıntısı, erişim problemleri gibi sorunları geride bıraktığımız yıl boyunca yaşadık ve hâlâ internetin güvenli bir yer olmadığını bir kez daha gördük.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Türkiye'de En Çok Satan Elektrikli Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak'tan Bugüne Nasıl Değişti?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim