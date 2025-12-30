Devasa Veri Sızıntıları, Büyük Çöküşler: 2025'in En Büyük Teknoloji Skandalları

2025 yılında teknoloji dünyası veri sızıntılarından büyük çöküşlere kadar birçok farklı skandala da sahne oldu. İşte geride bıraktığımız yılın en büyük skandalları.

Teknoloji dünyası için yoğun geçen bir 2025 yılını geride bırakıyoruz. Yıl boyunca yeni ürünlerden teknolojilere kadar birçok güzel gelişme görmüştük. Ancak sadece iyi olaylar yaşanmadı. Öyle ki 2025’te birçok “skandal” olarak nitelendirebileceğimiz olayı da teknoloji dünyasında gördük.

Biz de bu içeriğimizde 2025’te yaşanan teknoloji skandallarını derledik. Büyük veri sızıntıları, devasa çöküntüler ve daha birçok farklı olay geride bıraktığımız yıl yaşandı. Tüm bu olaylar teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hâlâ ciddi problemlerle karşılaşabileceğimizin bir göstergesi.

16 milyar kullanıcı verisi sızdırıldı

Haziran ayında gerçekleşen bu olay, tarihin en büyük veri sızıntılarının son birkaç yılda gerçekleştiği ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen veri setleri, 2024 ve 2025 yılları içinde 16 milyar civarında kullanıcı giriş bilgilerinin sızdırıldığını ortaya koydu. Sızan bilgiler arasında kullanıcı adları, parolalar gibi birçok farklı platformdan verileri içerdiği ifade edildi.

Cloudflare’ın çökmesi

Şu anda internette yer alan birçok site tarafından kullanılan Cloudflare, kasım ayında bir çöküş yaşadı. 18 Kasım gibi yaşanan bu çöküşün ardından da bir süre yapay zekâ araçlarından sosyal medya platformlarına ve Discord’a kadar çok sayıda site erişilemez hâle geldi. Bu da tek bir hizmette yaşanan bir sorunun ne kadar geniş çaplı bir problem yaratacağını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ balonu tartışmaları, modellerin beklenen seviyede olamaması

2025'te teknoloji dünyasının gözü kulağı OpenAI'daydı. Büyük beklentilerle duyurulan GPT-5, bekleneni veremeyince yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Ayrıca sektörde “yapay zekâ balonu” oluşacak mı sorusu dolaşmaya başladı. Büyük yapay zekâ şirketlerinin kısa vadede çökebileceği gibi iddialar sektörde endişeler yaratıyor.

AWS’nin çöküşü

Cloudflare çöküş yaşayan tek hizmet değildi. Öyle ki birçok farklı site tarafından kullanılan bulut hizmeti Amazon Web Services, ekim ayında büyük bir çöküş yaşadı. Bu çöküş saatlerce sürdü ve birçok site ve platformu etkiledi. Snapchat, Roblox, Fortnite, Google, Epic Games gibi milyonların kullandığı platformlara saatlerce erişilemedi.

PlayStation Network’ün neredeyse 1 gün süren çöküşü

Şubat 2025’te PlayStation devasa bir erişim sorunuyla gündeme geldi. 7 Şubat 2025 akşamı PlayStation Network durduk yere çöktü. Kullanıcılar çevrim içi özelliklere erişmekte zorlandı, mağaza, sosyal özellikler ve hesap servisleri dahil birçok alana erişilemedi. Neredeyse 1 gün sürmesi de milyonlarca PS oyuncusunun uzun süre online hizmetlere erişememesine neden olarak büyük tepki çekti.

Jaguar Land Rover’a üretimi durduran siber saldırı

Siber saldırıların yalnızca “dijital” zarar vermediğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri geçtiğimiz aylarda yaşandı. Ağustos sonu otomobil devi Jaguar Land Rover’a yönelik bir siber saldırı gerçekleşti. Saldırı o kadar büyüktü ki şirketin operasyonlarını ciddi biçimde aksadı, üretim bir süreliğine durduruldu.

Google’da yaşanan Salesforce veri sızıntısı

Google, Ağustos 2025’te büyük bir siber saldırıyla sarsıldı. Teknoloji devi, satış odaklı yazılım hizmeti olan Salesforce’un veri merkezini etkileyen bu saldırı kısa süreli olsa da kullanıcıların verilerinin ele geçirilmesine neden oldu. Bu olay, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Google’ın bile saldırıların önüne geçemeyeceğini gösterdi.

Sonuç olarak 2025 yılının teknoloji dünyası için problemli bir yıl olduğunu da belirtmek gerekiyor. Birçok veri sızıntısı, erişim problemleri gibi sorunları geride bıraktığımız yıl boyunca yaşadık ve hâlâ internetin güvenli bir yer olmadığını bir kez daha gördük.