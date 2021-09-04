Çin, Erkeklerin Televizyonda Feminen Görünmesini Yasakladı

Çin hükümeti, gençlerin “yeterince maskülen olamayacağı” endişesiyle “adam” olmayan erkeklerin televizyonda görünmesini yasakladı. Hükümetin feminen erkek tanımıyla baş hedef haline gelen erkek pop şarkıcıları ya hayranlarına veda edecek, ya benliklerine.

İnternet, eğlence sektörü, ticaret gibi birçok konuda koyduğu yasaklarda bir tek Kuzey Kore’nin gerisinde olan Çin, bu sefer de insanların kişiliklerine yasak getirdi. “Kafamızdaki erkek tanımına uyun, yakarım” diyen yetkililerce alınan kararla ‘feminen erkeklerin’ televizyonda gösterilmesi yasaklandı.

Çin hükümetinin vatandaşlar ve şirketlere dayattığı “toplumu daha sağlıklı bir hale getirmeye” yönelik yasaklara bir yenisi eklendi. Alınan karara göre televizyonda toplumsal cinsiyet rollerine uyan görünüme ve tavra sahip olmayan erkekler gösterilmeyecek. Daha önce de çeşitli cezalarla ünlü isimlerin başına dert olan hükümetin yeni kararı, bu tanıma uymayan birçok sanatçıyı ve hayranlarını etkileyecek.

Gençlere kötü örnek oluyormuş

Başbakan Xi Jinping, “milli diriliş” adını verdiği, “daha sağlıklı bir toplum oluşturmak ve ülke imajını düzeltmek” amacıyla getirdiği düzenlemeler silsilesine bir yasak daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde çocukların çevrimiçi oyunlara erişimine bazı sınırlamalar getirilmişti. Topluma iyi örnek olmadığı gerekçesiyle milyonlarca dolarlık para cezalarına tabii tutulan ünlülerin aldığı bu cezaların devam edeceğine işaret eden yeni bildiri ise, erkeklere televizyonda feminen olmayı yasakladı. Hükümetin bu bireyler için uygun gördüğü tanım ise “kız silahı”.

Bu bildiriyle “anormal estetik algısına sahip olmak”, toplumsal ahlakı zedeleyen davranışlara dahil oldu. Ülkenin televizyon yayınlarından sorumlu kuruluş, kanallara “hanım adamlara bir son vermeleri” gerektiği yönünde bir uyarıda bulundu. Hedef alınan kitle ise Güney Koreli pop yıldızlarından ilham alan Çinli sanatçılar oldu. Ülkenin gençlerinin “yeterince maskülen” olmak için daha iyi rol modelleri olması gerektiğini savunan hükümet, geçtiğimiz günlerde de söz konusu sanatçıların sosyal medyadaki hayran kulüplerini kapattırmıştı.