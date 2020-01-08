WeTransfer Alternatifi 20 Ücretsiz Dosya Transfer Uygulaması

Şu sıralar herkes tarafından kullanılan WeTransfer, dosya gönderme uygulamaları arasında en popüler olanı. Bunun dışında daha fazla özellik istiyorsanız We Transfer alternatifi, benzer mobil uygulamalara göz atabilirsiniz.

WeTransfer benzeri ücretsiz dosya transfer uygulamaları ile çok kolay bir şekilde dosya paylaşımı yapabilirsiniz. Özellikle öğrenciler ve iş dünyası arasında fazlasıyla kullanılan bu uygulamalar sayesinde, başkalarına dosya gönderebilir veya alabilirsiniz. Bu uygulamalar arasında tamamen ücretsiz(free) olanlar da var, isterseniz Pro sürüm alabileceğiniz uygulamalar da var.

Belki de bu uygulamaların en güzel yanı da hem web sitesinden hem de mobil uygulama olarak kullanılabilmesi. Bu durum özellikle dosya transfer uygulamalarını iş için kullananlara da büyük avantaj sağlıyor. Daha önce WeTransfer uygulamasını duymadıysanız önce telefondan WeTransfer nasıl kullanılır ve WeTransfer indirme yöntemlerini açıklayalım. Ardından da WeTransfer benzeri uygulamalara bakalım.

WeTransfer nedir?

WeTransfer kaydolma işlemine gerek olmadan kullanabileceğiniz bir dosya transfer uygulaması. WeTransfer com veya uygulamaya yüklediğiniz dosyaları, ücretsiz olarak link veya mail göndererek paylaşabiliyorsunuz. Uygulama ücretsiz(free) olduğu gibi ayrıca ücretli olarak satın alabileceğiniz WeTransfer Pro sürümü de var. WeTransfer indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

WeTransfer indir:

WeTransfer alternatifleri:

DropBox

Google Drive

OneDrive

MEGA

Smash

Slack

Send Anywhere

SHAREit

Up: Instant File Sharing

CamScanner

Hightail

SendSpace

DropSend

Kolay Paylaşım

Zapya

pCloud

Xender

SendGB

Firefox Send

FileTransfer.io

DropBox:

500 milyondan fazla indirmeye sahip olan DropBox, aslında temel olarak bulut depolama hizmeti olarak kullanılıyor. Kullanımı tamamen ücretsiz olan uygulama içerisinde, fotoğraf, video, müzik ve diğer dosyalarını kolayca yedekleyebilirsiniz. WeTransfer’deki gibi bir başkasıyla paylaşmak isterseniz de, yine uygulama içinden bunu yapabilirsiniz. Bireysel veya ekip kullanımı için oldukça ideal.

Uygulamanın genel olarak başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılar nadir de olsa telefondan yükledikleri dosyaları PC’de DropBox’ı açtıkları zaman göremediklerini belirtiyorlar. Bunun dışında gerçekten hızlı, kolay ve detaylı kullanımı sayesinde WeTransfer yerine kullanılabilecek en iyi uygulamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

DropBox indir:

Google Drive:

Google Drive şu an birçok şirket, ekip ve bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan bir hizmet. Google’ın kendi depolama hizmeti üzerinde hem bilgisayar hem de telefondaki dosyalarını depolayabilir hem de başkalarıyla kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz. Google Drive tamamen ücretsiz ve güvenilir bir uygulama. Uygulamayı kullanmak için bir Google hesabınızın olması yeterli.

Google Drive’ın başkasıyla dosya paylaşma mantığı farklı yöntemlerle oluyor. İsterseniz kişinin mail adresine gönderebilirsiniz, isterseniz de bir link aracılığı ile paylaşabilirsiniz. Erişim izni vermediğiniz biri, dosyanın linkine sahip olsa bile indiremiyor. Bu güvenlik amacıyla alınan bir önlem olsa da, şirket içi ve ekip olarak kullanılması durumunda vakit kaybına yol açabiliyor.

Google Drive indir:

OneDrive:

Microsoft’un bir hizmeti olan OneDrive, Windows işletim sistemine sahip kullanıcılar tarafından biliniyor. Bilgisayarınızdaki her dosyayı yedekleyen bulut hizmeti, dilediğiniz zaman da bu dosyaları başkalarıyla veya uygulaması üzerinden telefonunuzla paylaşmanıza olanak sağlıyor. Kullanımı tamamen ücretsiz ve oldukça basit. MacOS, iPad, iPhone gibi farklı cihazlarla da uyumlu.

OneDrive baştan sona oldukça kullanışlı bir uygulama. Söyleyebileceğimiz tek eksi yönü ise otomatik yedekleme aktif olduğu zaman tüm dosyaları yedeklemesi. Bilgisayarınızda da uygulama aktif olduğunda karmaşık ve işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Bu nedenle dosyalarınızı düzenli tutmak istiyorsanız, otomatik yedekleme yerine kendiniz yedeklemeyi tercih edebilirsiniz.

OneDrive indir:

MEGA:

Sizin tarafınızdan belirlenecek bir şifre ile dosyalarınızın güvenliğini sağlayan MEGA, bir kere yükledikten sonra dosyalarınıza her yerden ulaşabilme imkanı sağlıyor. Standart dosya aktarma uygulamaları dışında görüntülü sohbet etmeye de olanak sağlayan uygulama, aynı zamanda kullanıcılarla sohbet etme imkanı da sağlıyor. Bu özellik, freelance çalışanlar için işe yarar olacaktır.

MEGA ücretsiz de kullanılabileceği gibi ücretli versiyonlara da sahip. Fiyatlandırması ise biraz cep yakıyor diyebiliriz. Size verilen kotayı aşmamanız gerekiyor. Aştığınız takdirde ücreti sürüme geçmeniz gerek. Ayrıca uygulamayı kullananlar tarafından en çok video oynatıcısının kötü olduğuna dair eleştiri yapılıyor. Videolarla fazla işiniz yoksa kesinlikle denenebilecek bir uygulama.

MEGA indir:

Smash:

Android telefonlar için geliştirilen Smash, WeTransfer benzeri uygulamalar arasında kullanımı en kolay olan uygulamalardan biri. WeTransfer dosya gönderme işlemi gibi Smash’te de sadece ekrana dokunmanız ve paylaşmak istediğiniz dosyayı seçmeniz yeterli oluyor. Yükleme tamamlandıktan sonra size verilen link ile müzik, fotoğraf, video, metin dosyalarınızı paylaşabilirsiniz.

Uygulamanın sayfasında NASA, Disney, BBC ve Warner Bros gibi büyük markaların Smash’i kullandığı yazıyor. Ancak detaylara baktığımızda uygulama hakkında henüz yeterli popülerliğin olmadığını görüyoruz. Bunun dışında iPhone(iOS) versiyonu bulunmuyor. Bunlara rağmen yabancı medya kuruluşlarına bakarsak, yakında ismini çok sık duyacağımız kesin.

Smash: File Transfer indir:

Slack:

Slack, iş dünyası veya ekip çalışması yapanlar için önereceğimiz bir uygulama. Ekip olarak sohbet odaları kurabilir, anlık olarak bildirimleri ile yazışmalarınızı Slack’te gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hem sohbet odalarında hem de özelden kullanıcılarla dosyalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Bu bakımdan gerçekten iş dünyası için çok kullanışlı diyebiliriz.

Slack’i direkt olarak kullanamıyorsunuz. Uygulamayı kullanabilmek için öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra ya kendinizin bir ekip oluşturması ya da bir yönetici tarafından ekip daveti almanız gerekiyor. Bu da hızlı dosya aktarımı sırasında size sorun çıkarabilir. Sadece uygulamada olan ekiple değil tüm ekiplerle dosya paylaşmak istiyorsanız, farklı bir uygulama kullanmanız gerekiyor.

Slack indir:

Send Anywhere:

Kendi cihazlarınız arasında veya bir link aracılığıyla başkalarıyla dosya paylaşmanızı sağlayan bir uygulama. Dosyalarınız 256bit şifreleme ile güvenli bir şekilde anında aktarılabiliyor. Ayrıca Wi-Fi Direct özelliği ile mobil veri ve internet kullanmadan direkt bilgisayarınıza dosya aktarımı yapabilirsiniz. Basit kullanımı ile listede dikkat çeken uygulamalardan biri.

Uygulamanın belki de tek kötü yanı 256bit şifrelemeye ek olarak gelen tek seferlik kullanılan anahtar. Bazıları için bu çok iyi olsa da, hızlı işlem yapmak isteyenler için vakit kaybı olabiliyor. Yani kendi cihazlarınız arasında dosya aktarımı yapmak istediğinizde, iki cihazın da yanınızda olması gerekiyor. Ayrıca uygulama üzerinden Android telefonlar için APK gönderimi yapılamıyor.

Send Anywhere indir:

SHAREit:

Listedeki en popüler uygulamalardan biri. 1 milyardan fazla indirme almayı başarmış ve 13 milyona yakın değerlendirme arasından 4,3 puan ile kalitesini kanıtlamış bir uygulama. SHAREit, kendi içerisinde bir sosyal mecra yaratmış durumda. Siz istediğiniz takdirde yüklediğiniz dosyalar diğer kullanıcılar tarafından da görülebiliyor. Ayrıca aklınıza gelebilecek oyun, fotoğraf vb. tüm dosyaları aktarabiliyorsunuz.

Uygulamanın kötü yanlarından biri bolca reklamın olması. WeTransfer gibi uygulamalarda reklam sayısı bir hayli az. SHAREit ise kendi yarattığı bir sosyal mecra olunca, kullanıcılara reklam göstermekten hiç çekinmiyor. Tam olarak WeTransfer alternatifi uygulama olmasa da, dosya paylaşımı için kullanılabilecek düzeyde. Bir de son gelen güncellemelerden sonra uygulamada bazı sorunlar olabiliyor.

SHAREit indir:

Up: Instant File Sharing:

WeTransfer kullanımı oldukça kolay ve efektif olmasıyla popüler olmuştu. Up: Instant File Sharing ise hızıyla popüler olabilecek bir uygulama. Telefonunuzdan ekstra bir hesap oluşturmadan, çok hızlı bir şekilde dosya aktarmanızı sağlıyor. Ayrıca sadece fotoğraf ve video dosyalarını değil; uygulama, oyun ve metin dosyalarını da rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Uygulamayı hem dosya paylaşmak hem de depolama olarak kullanmak isteyenlere üzücü bir haberimiz olacak. Çünkü uygulama üzerinden paylaştığınız dosyalar tıpkı WeTransfer’de de olduğu gibi belli bir süreden sonra siliniyor. Bunun dışında sadece anlık dosya paylaşımı yapacaklar tarafından kullanılabilecek bir uygulama.

Up: Instant File Sharing indir:

Evernote:

Temel kullanım amacı aslında dosya paylaşımı veya depolama olmayan bir uygulama. Evernote, uygulama veya web sitesi üzerinden hazır veya kendinizin oluşturduğu şablonlarla not alma aracı. Ancak bu notlar içerisinde dosya da paylaşabiliyorsunuz. Özellikle iş dünyasındakiler için hem özel notlar almak hem de bu notlar arasında dosya paylaşmak için çok kullanışlı ve popüler bir uygulama.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Evernote temel olarak not alma aracı olarak kullanılıyor. Bu nedenle sadece dosya aktarmak için kullanmak hem gereksiz hem de fazla yorucu olabilir. Bu nedenle uygulamayı sadece notlar almanız gerektiği zaman veya bir dosya için bilgilendirme metni yazmanız gerektiği zaman kullanabilirsiniz. Ayrıca kullanımı tamamen ücretsiz.

Evernote indir:

CamScanner:

Her zaman bilgisayar veya telefonda olan dosyayı paylaşacak değiliz. Yeri geldiği zaman kağıt dosyaları, sayfaları veya belgeleri de paylaşmanız gerekiyor. WeTransfer aracılığı ile bunu yapmanız mümkün değil. Ancak CamScanner sayesinde, gerçek belgeleri tarayarak cihazınıza aktarabilir veya başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Özellikle önemli belgelerinizi sanalda depolamak için kullanabilirsiniz.

CamScanner’ın kullanım amacı tamamen kağıt belgelere dayalı. Bu nedenle telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları göndermek için kullanılması mümkün değil. Bunun için farklı bir uygulama kullanmanız gerekiyor. Belgelerinizi yazdırmak, bilgisayar aracılığı ile faks göndermek için bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

CamScanner indir:

Hightail:

Hightail ismini belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. iPhone(iOS) ve Android telefonlarda kullanılan uygulama; fotoğraflarınızı ve videolarınızı başkaları ile paylaşmanıza olanak sağlıyor. WeTransfer dosya gönderme ve alma işlemlerinden oldukça farklı bir kullanıma sahip. Paylaştığınız dosyalar başkaları tarafından da görülebiliyor ve yorum yapılabiliyor. Bir link ile uygulama dışında da paylaşabiliyorsunuz.

Uygulama temel dosya transfer uygulamalarından çok farklı. SHAREit gibi kendi sosyal mecrasını yaratmış bile diyebiliriz. Bu nedenle sadece dosya transfer etmek isteyenler için kullanışlı olmayabilir. Sadece dosya göndermek isteyenler diğer WeTransfer alternatifi uygulamalara baksalar daha iyi olacaktır. Fotoğrafçılar veya grafik tasarımcılar için kullanışlı bir uygulama olabilir.

Hightail indir:

SendSpace:

Belki popüler bir uygulama olmayabilir ama dosya transfer için en hızlı kullanıma sahip uygulamalardan biri. Android telefonlarınızda uygulamaya girdiğiniz anda karşınıza çıkan seçeneklerden tüm uygulamayı yönetebiliyorsunuz. “Upload” seçeneğine tıkladığınızda direkt bir dosya aktarımı yapabilir, “My Files” seçeneğinden ise daha önce yüklediğiniz dosyaları görebilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak için üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturma işlemi ise diğer kullanıcıların yorumlarına göre biraz sıkıntılı bir süreç olabiliyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra direkt uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulamanın bir diğer güzel avantajı ise indirdiğiniz dosyaları SD karta yüklemenize izin veriyor. Böylece telefonunuzda yer kalır mı diye düşünmenize hiç gerek yok.

SendSpace indir:

DropSend:

Android telefonlar için geliştirilmiş olan DropSend, hızlı ve pratik bir dosya transfer uygulaması. WeTransfer benzeri çalışan uygulamada, göndermek istediğiniz dosyayı hemen seçebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra da isterseniz link ile isterseniz de mail yoluyla dosyalarınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bir başka güzel özelliği ise internetteki anlık kesintiler yüklemeyi etkilemiyor.

Sürekli büyük dosya transferi yapanlar için DropSend pek kullanışlı olmayabilir. Uygulama ile maksimum 8 GB’a kadar dosya gönderebiliyorsunuz. Özellikle proje dosyalarında bu bir soruna neden olabilir. Bunun dışında 8 GB aslında oldukça yeterli bir alan olacaktır. Diğer kullanıcılar rahatlıkla kullanabilir. Uygulamanın iPhone(iOS) için bir versiyonu bulunmuyor.

DropSend indir:

Kolay Paylaşım: WiFi Dosya Aktarımı:

Android telefonlar arasında dosya aktarmak isteyenler için kullanışlı olabilecek bir uygulama. Kolay arayüzü ve hızlı bağlantısı ile saniyeler içerisinde dosyalarınızı başka bir telefonla paylaşabilirsiniz. Ancak bu uygulama WeTransfer gibi internet üzerinden dosya göndermenize olanak sağlamıyor.

Wi-Fi bağlantısı üzerinden çalışan Kolay Paylaşım’ı kullanırken, dosya göndermek istediğiniz kişinin veya cihazın aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir dosya paylaşımı yapılamıyor. Bu nedenle bu uygulama okul, iş merkezleri gibi alanlar için çok daha uygun olacaktır. Uygulamanın iPhone(iOS) versiyonu bulunmuyor.

Kolay Paylaşım: WiFi Dosya Aktarımı indir:

Zapya:

50 milyondan fazla indirmeye sahip olan Zapya, 500 bin değerlendirme arasından aldığı 4,6 puan ile dikkat çekiyor. Zapya’nın asıl kullanım amacı internet üzerinden başkalarıyla dosya paylaşmak değil. Yakınınızda bulunan cihazlarla “Shake it(Salla)” özelliği ile dosya paylaşmak. WeTransfer gibi uygulamalarda dosya transferi için internet gerekse de, Zapya’da internetsiz de paylaşım yapılıyor.

Uygulamayı iPhone(iOS) veya Android cihazlar arasında kullanabiliyorsunuz. Ancak tek kötü yanı link veya mail aracılığı ile paylaşım yapılmaması. Bu sorun da onu iş yerlerinde, okullarda veya evde kullanılabilecek bir uygulama yapıyor. Bir de uygulama çok fazla reklam içeriyor. Reklamları görmemek için de ücretli sürüm satın almanız gerek. Türkçe dil desteği de bulunmuyor.

Zapya indir:

pCloud:

pCloud, 10 GB ücretsiz depolama alanı ile dilediğiniz kadar dosyayı gönderme imkanı sağlıyor. iPhone(iOS), MacOS, Windows, Linux ve diğer popüler tarayıcılarla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Uygulama içerisinden müzik, fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı gönderebilirsiniz. Tam anlamıyla WeTransfer alternatifi olduğunu söyleyebiliriz çünkü Gmail ile de uyumlu çalışıyor.

pCloud hakkında söyleyebileceğimiz tek olumsuz şey ise ücretli sürümü. Diğer bulut depolama uygulamaları gibi pCloud da ücretli sürümünde, ücretsiz kullanımlara göre kullanıcılara çok daha fazla avantajlı imkanlar sunuyor. Ancak az sayıda dosya transferi yapanlar için ücretsiz sürümü de fazlasıyla yeterli olacaktır.

pCloud indir:

Xender:

Xender, WeTransfer gibi mail veya link aracılığı ile dosya paylaşımı yapmıyor. Arkadaşınızla eşleştirdiğiniz telefonlar arasında dosya aktarımı yapıyor. Bunu da çok hızlı ve pratik şekilde yapıyor. Ayrıca platformlar arası yani iPhone(iOS), Android, PC, MacOS arasında da paylaşım yapılmasını destekliyor. Telefonunuzda yer açmak istediğinizde yedekleme de yapabiliyorsunuz.

Fazlasıyla kullanışlı olan Xender, bir de internet aracılığı ile dosya paylaşımına izin verseydi şu an olduğundan çok daha popüler olabilirdi. Uygulama şu an da 100 milyondan fazla indirmeye sahip ve 2.2 milyon değerlendirme arasından 4,5 puan almayı başarmış. Arkadaşlarınızla dosya paylaşmak için oldukça kullanışlı ve pratik bir uygulama.

Xender indir:

Yandex.Disk:

Hem depolama hizmeti hem de dosya paylaşmak için kullanabileceğiniz Yandex.Disk, ülkemizde de bir hayli popüler. Pratik kullanımının yanı sıra, telefonunuzdaki fotoğraf, video ve diğer dosyalarınızı düzenli bir şekilde tutmanızı sağlıyor. Dilediğiniz dosyayı yedekleyebilir ve istediğiniz zaman da başkasıyla bir link aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Uygulama telefonunuzla senkronize olarak çalışıyor. Telefondan bir resmi sildiğiniz zaman uygulamadan da siliniyor. Bu nedenle yedekleme yaptıktan sonra dikkatli kullanmakta fayda var. Uygulamanın ücretsiz sürümünde 10 GB’a kadar alan veriliyor. Bu alanı doldurursanız da ücretli versiyonu satın almanız gerekiyor. Ek paketler ise 100 GB ve 1 TB olarak değişiyor.

Yandex.Disk indir:

Firefox Send:

Tarayıcı olarak hayatımıza giren Firefox, daha sonra çıkardığı servislerle de gönlümüzü kazanmaya devam ediyor. WeTransfer kullanımı ile neredeyse birebir aynı olan Firefox Send, WeTranfer benzeri en iyi uygulamalardan biri. Sitesinden veya uygulaması üzerinden en fazla 2,5 GB’a kadar dosya gönderimine de izin veriyor.

Firefox Send şu an beta aşamasında olan bir hizmet ve iPhone(iOS) sürümü bulunmuyor. iPhone’larında bu hizmeti kullanarak dosya transferi yapmak isteyenler tarayıcıları ile sitesine girerek yapabilir. Uygulamanın sitesi mobil telefonlar için tamamen uyumlu. Bu nedenle kullanırken herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız.

Firefox Send indir:

FileTransfer.io:

Listemizin sonunda FileTransfer.ip bulunuyor. Aslında dosya transfer hizmetinin bir mobil uygulaması şu an için yok. Ancak yakın zamanda çıkabileceği hakkında söylentiler var. Yine de mobil için tasarımı tamamen uyumlu. Yani uygulamadaki gibi kullanabilirsiniz. Yüklediğimiz dosyalar 21 gün boyunca kayıtlı kalıyor ve mail olarak da 6 GB’a kadar dosya yükleyebiliyoruz.

FileTransfer.io her ne kadar mobil uyumlu bir site olsa da, mobil uygulaması bulunmuyor. Bu da onu rakiplerine göre 1-0 geride başlatıyor. Safari veya Chrome aracılığı ile siteyi sanki mobil uygulama kullanıyormuş gibi kullanabilirsiniz. Ancak tabii ki de bu bir mobil uygulamanın yerini almıyor. Bu nedenle FileTransfer ile ilgili söyleyebileceğimiz tek kötü şey uygulamasının olmaması.

WeTransfer benzeri, 20 alternatif dosya aktarma, paylaşma uygulamasını derledik. WeTransfer dosya gönderme ve alma konusunda oldukça iyi iş çıkarıyor. Ancak daha fazla özellik istiyorsanız, alternatif uygulamalara da bakabilirsiniz. Sizin de aklınıza gelen farklı uygulamalar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.