Spotify'dan Harika Özellik: İlk Dinlediğiniz Şarkı, En Çok Dinlediğiniz Sanatçı ve Dahasını Görebilirsiniz!

Spotify, 20. yılı şerefine "Yılın Partisi" isimli yepyeni bir özellik getirdi. Bu özellikle Spotify'da dinlediğiniz ilk şarkı, toplam şarkı sayısı, Spotify'daki ilk gününüz gibi birçok veriye ulaşabiliyorsunuz.

Yüz milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler müzik platformu konumunda bulunan Spotify, 2026 itibarıyla 20. yılını kutluyor. Dev firma, bunun şerefine kullanıcıları çok mutlu eden bir özellikle karşımıza çıktı.

Spotify, 20. yılı şerefine kullanıcıların platformda şimdiye kadar neler yaptıklarını gösteren** “Yılın Partisi” veya “Spotify 20”** olarak adlandırılan yeni bir özellik tanıttı. Dün yayımlanan bu özellik, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcıların çok beğenisini kazandı.

Spotify’daki ilk şarkınızdan şimdiye kadar en çok dinlediğiniz sanatçıya kadar görebiliyorsunuz

Spotiy’ın Yılın Partisi özelliği, belki de kullanıcıların en merak ettikleri verilerini onlarla buluşturuyor. Tıpkı yıllık özetlere benzer bir formatta Spotify’da şimdiye kadar geçirdiğiniz süreyi görebiliyorsunuz. Buna ilk dinlediğiniz şarkıdan en çok dinlediğiniz sanatçıya kadar her şey dahil. Hatta Spotify’daki ilk gününüzü, toplam dinlediğiniz şarkı sayısını ve dahasını da gösteriyor.

İsterseniz sonrasında bu verileri Wrapped’de olduğu gibi sosyal medya üzerinden de paylaşmanız mümkün. Spotify’ın “Yılın Partisi” özelliğine direkt mobil üzerinden bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulamada arama kısmına Spotify 20 yazarak da erişmeniz mümkün.

Yılın Partisi özelliğiyle gösterilen bilgiler