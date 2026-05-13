Rekabet Kurumu, Yazıcı ve Fotokopi Sektörüne Milyonluk Ceza Verdi

Rekabet Kurumu, Kyocera ve Geskopikit şirketlerinin bayilerin satış fiyatlarını belirleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiğine karar verdi.

Rekabet Kurumu, yazıcı ve fotokopi sistemleri sektörüne yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı incelemede son kararını verdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Kurum tarafından yapılan resmî açıklamaya göre sektörün tanınan isimlerinden Kyocera ve dijital baskı çözümleri alanında faaliyet gösteren Geskopikit şirketlerinin, serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ettiği tespit edildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İnceleme neden yapıldı?

Söz konusu incelemenin odak noktasını, şirketlerin kendi bayileri üzerindeki fiyat baskısı oluşturdu. Kurum, her iki firmanın da bayilerin son satış fiyatlarını doğrudan veya dolaylı yollarla belirlediğini, bu durumun ise rekabet kurallarını açıkça ihlal ettiğini hükme bağladı.

Özellikle ofisler ve büyük işletmeler için en temel gider kalemlerinden biri olan yazıcı ve fotokopi sistemlerinde yapılan bu fiyat müdahalelerinin, piyasadaki doğal rekabet ortamını zedelediği söyleniyor.

18,4 milyon lira idari para cezası

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Rekabet Kurumu, ihlalin boyutlarını göz önünde bulundurarak Kyocera ve Geskopikit şirketlerine toplamda yaklaşık 18,4 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.