Tuşlu Telefon Kullanan Askerlerin ChatGPT'ye Yazar Gibi SMS Atarak Gündeme Ulaşmasını Sağlayan Hizmet: "Sivilde"

Askerlerin ChatGPT'ye yazar gibi SMS atarak gündeme ulaşmasını sağlayan "Sivilde" isimli hizmet başlatıldı. İşte detayları ve fiyatı.

Gökay Uyan

Askere gitmek, Türkiye’deki her erkeğin zorunlu görevlerinden biri. Ancak askerer gidenler, günlük hayattaki bazı şeylerden mahrum kalabiliyorlar. Akıllı telefonlar da bunlardan biri. Askerde yalnıza kamerasız tuşlu telefonlar kullanabiliyorsunuz. Bu nedenle de Türkiye ve dünya gündeminden haberdar olmak zorlaşıyor.

İşte tam olarak bu konuyla ilgili bir girişim geldi. “Sivilde” ismi verilen SMS tabanlı ve yapay zekâ destekli sistem, askerdeki kullanıcıların gündemden haberdar olmasını sağlamayı amaçlıyor.

SMS atıyorsunuz, yapay zekâ bilmeniz gerekenleri içeren yanıt gönderiyor

Sivilde sisteminin nasıl çalıştığını anlatalım. Tek seferlik ödeme yöntemiyle satın alınabilen sistemde askerdeki kullanıcılar, SMS atıyorlar. Bunun ardından da yapay zekâ gündemle ilgili bilmeniz gerekenleri onlara gönderiyor. Maç skorları, haberler, döviz gibi aklınıza gelen her konuda bilgi alabiliyorsunuz. Herhangi bir internet bağlantısı da gerektirmiyor. Sistem, girişim tarafından “ChatGPT gibi ama internetsiz” olarak nitelendirilmiş.

Yani anlayacağınız tuşlu telefonunuzdan SMS yoluyla yapay zekâ ile sohbet edebiliyorsunuz. Yalnızca gündemle ilgili değil, dilediğiniz soruyu sormanız ve sohbet gerçekleştirmeniz de mümkün. Bedelli askerlik odaklı bir sistem olduğunu belirtelim. Öyle ki tek seferlik ödeme ile 28 gün sürüyor.

Günlük SMS hakkı 50 olarak açıklanırken 5-15 saniyede mesajlara yanıt geldiği de eklenmiş. Peki Sivilde sisteminin fiyatı ne kadar? Lansmana özel indirimli 299 TL’ye çıkış yaptı. Normal fiyatı ise 499 TL.

