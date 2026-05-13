Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Google, Android Auto'yu baştan aşağı yenilediğini duyurdu. İşte araç ekranınızı telefonunuza dönüştüren yeni özellikler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, 12 Mayıs akşamı tarihinde Android özelinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Android 17 başta olmak üzere yepyeni ürünler ve yapay zekâ yenilikleri de dahil birçok duyuru yapıldı. Ancak gelen yeni duyurular bunlarla sınırlı değildi. Telefonunuzu arabanızın ekranından kullanmaya yarayan Android Auto’da yenilendi.

Androdi Auto, baştan aşağı yenileniyor. Kullanıcılara çok daha iyi deneyim sunan, otomobilinizde Android kullanımını en iyi şekilde yaşamanızı sağlayan harika özellikleri sistemde görmeye başlayacağız.

Material 3 Expressive ve tasarım iyileştirmeleri

Yenilenen Android Auto ile telefonunuzdaki duvar kâğıtlarını ve yazı tiplerini aracın ekranında göreceksiniz. Ayrıca daha akıcı animasyonlar, uygulama satırının ekranın şekline ve boyutuna bağlı olarak yan veya alt kısımda görünen bir çubuk hâline gelmesi, tüm kullanıcı arayüzünün Google Haritalar arayüzünün üzerinde yer alması, gösterge paneli öğelerinin harita üzerinde görünmesi gibi tasarımsal yenilikler var. Hatta uygulama kısmı bile artık tüm ekranı kaplamak yerine yerine kayarak yerleşiyor.

Google, Android Auto’nun yeni tasarımını Mini Cooper, BMW ve Lucid gibi otomobil devlerinin araç içi ekranlarında nasıl görüneceğine dair görselleri de bizlerle buluşturdu. Yukarıdan yeni Android Auto görünümüne ulaşabilirsiniz. Tam olarak hangi araçların destek sunacağı konusunda bilgi paylaşılmamış.

Widget desteği

Android Auto, artık kullanıcıların çok işine yarayacak widget desteğine de sahip olacak. Telefonunuzdan erişebileceğiniz widget’ları araç ekranından görebileceksiniz. Saat, kişi listesi, Google Home kontrolleri, hava durumu, fotoğraflar gibi birçok widget Android Auto arayüzünde araç içi ekrandan ulaşılabilir olacak.

Full HD video

Artık birçok otomobilde yüksek çözünürlüklü gelişmiş ekranlar yer alıyor. Google da bunu kendi avantajına çevirerek yeni Android Auto ile birlikte ekranlardan en iyi izleme deneyimini sunmak için FHD video desteği getiriyor. Bu özellik, yılın ilerleyen dönemlerinde başta BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Škoda, Tata ve Volvo olmak üzere desteklenen araçlarda 60 FPS Full HD olarak gelecek.

Gemini Intelligence

Google, etkinlikte Gemini Intelligence ismini verdiği yapay zekâ özelliklerini tanıtmıştı. Android Auto’nun yeni neslinde de bu gelişmiş Gemini özelliklerine erişim sağlayabileceksiniz. Sürüş esnasında daha fazla iş yapmanıza, fikir üretmenize veya yeni şeyler öğrenmenize yardımcı oluyor. Telefonunuzda Gemin Intelligence özelliği varsa , bu yılın ilerleyen dönemlerinde Android Auto'da da erişebileceksiniz. Gemini, ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ediyor ve sizin adınıza işleri hâllediyor. Örneğin bir arkadaşınızdan adres soran bir mesaj aldınız diyelim. Magic Cue sorunun bağlamını anlayacak, mesajlarınızdan, e-postalarınızdan veya takviminizden gelen bilgileri kullanarak cevabı bulacak ve tek bir dokunuşla doğru bilgilerle bir yanıt gönderebilecek.

Google Haritalar’a yeni 3D navigasyon özelliği

Google Haritalar'da son on yıldan beri yapılan en büyük güncelleme olarak nitelendirilen yepyeni bir navigasyon özelliği de eklenmiş. Navigasyonda 3D görünüme ulaşabileceksiniz. Haritalar; Haritanız, binaları, üst geçitleri ve araziyi gösteren canlı bir 3D görünümle hayat bulacak. Zorlu dönüşleri yapmanıza ve güvenle şerit değiştirmenize yardımcı olmak için şeritler, trafik ışıkları ve dur işaretleri de dahil olmak üzere kritik ayrıntıları vurgulayacak

Gelen diğer özellikler

  • Ses: Dolby Atmos desteğiyle ses deneyimini en üst seviyeye çıkartacak.
  • Uygulamalarda tasarım iyileştirmeleri: YouTube Music ve Spotify dahil olmak üzere medya uygulamaları, araçta kullanımlarını daha da kolaylaştıracak şekilde görsel olarak iyileştirildi.

