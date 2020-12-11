Disney, Loki dizisinin ilk resmi fragmanını yayınladı. Loki'yi evrenin farklı noktalarında göreceğimiz dizi, Mayıs 2021'de Disney+'ta yayınlanacak.

Disney, Marvel Sinematik Evreni’nin en orijinal “kötülerinden” biri olan Loki’nin ilk solo yapımı olacak Loki dizisinin ilk resmi fragmanını yayınladı. İngiliz oyuncu Tom Hiddleston, dizi ile birlikte fesatlık tanrısı Loki’ye bir kez daha hayat verecek.

Bilmeyenler için hatırlatalım; Loki, Avengers: Endgame’de uzay taşını alarak kayıplara karışmıştı. Bu nedenle gelecek yıl seyircilerle buluşacak olan Loki dizisinde fesatlık tanrısını evrenin farklı köşelerinde ve farklı zaman dilimlerinde göreceğiz.

Loki, Mayıs 2021’de Disney+’ta yayınlanacak

Loki dizisinde Tom Hiddleston’a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw ve Sophia Di Martino eşlik edecek. Ayrıca bir başka İngiliz oyuncu Richard E. Grant’ın da dizide henüz açıklanmayan bir rolde yer alacağını biliyoruz. Söylentiler, Grant’ın dizinin yalnızca bir bölümünde yer alacağını ifade ediyordu.

Michael Waldron, Kate Herron ile birlikte Loki dizisinin özel yapımcısı ve senaristi oldu. Dizinin çekimleri Ocak 2020’de başlamış olsa da mart ayında COVID-19 önlemleri kapsamında durmuştu ve geçtiğimiz eylül ayında yeniden başladı. Sinema dünyasının en sempatik kötü karakterlerinden Loki, Mayıs 2021’de Disney+ ekranlarında yeniden karşımıza çıkacak.

Loki fragmanı