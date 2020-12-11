Disney, gelecek ay seyircilerle buluşacak yeni Marvel dizisi WandaVision'ın ikinci fragmanını yayınladı. Fragman, WandaVision'ın dokusuyla klasik bir süper kahraman yapımı olmayacağının ipucunu veriyor.

Disney, Loki ve The Falcon and The Winter Soldier fragmanlarıyla birlikte Marvel’ın yeni nesil TV yapımlarından ilki olacak WandaVision’ın ikinci fragmanını da yayınladı. Söz konusu fragman, WandaVision’ın alışık olduğumuz aksiyon dolu Marvel yapımlarından farklı bir içerik ile karşılaşıcağımızı gösteriyor.

Marvel Sinematik Evreni’nde Wanda Maximoff/Scarlet Witch karakterini canlandıran Elizabeth Olsen ve Vision karakterini canlandıran Paul Bettany, WandaVision ile birlikte rollerine geri dönüyorlar. Ayrıca Evan Peters, Kat Dennings, Kathryn Hahn ve Teyonah Parris de Olsen ve Bettany’ye dizide eşlik edecek.

WandaVision, 15 Ocak'ta Disney+'ta yayınlanacak

Aslına bakacak olursak Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşaması; beyaz perdede Black Widow, TV’de ise The Falcon ve the Winter Soldier ile başlayacaktı. Ancak bu iki yapımın COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmesi, MCU 4. aşamanın WandaVision ile başlamasına neden olacak.

Matt Shakman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu WandaVision, 15 Ocak 2021 itibarıyla Disney+ üzerinden Marvel hayranları ile buluşacak. WandaVision’ın yayınlanan ilk fragmanını buradan, ikinci fragmanı ise hemen aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

WandaVision ikinci fragman