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Yakında WhatsApp’a Toplamda 3 Hesap Ekleyebileceksiniz!

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WhatsApp'ın iOS sürümünde aynı uygulama içerisine üçüncü bir hesap ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yakında WhatsApp’a Toplamda 3 Hesap Ekleyebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri bizlerle buluşturuyor. Şimdi ise şirket, iPhone kullanıcıları için yeni bir özellik test etmeye başladı.

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WABetaInfo tarafından yapılan paylaşıma göre şirket, kullanıcıların uzun süredir beklediği çoklu hesap desteğini bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın haziran ayında iOS platformunda aynı uygulama içine ikinci bir hesap ekleme özelliğini resmi olarak kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise daha da artırılması planda.

İçerikten Görseller

Yakında WhatsApp’a Toplamda 3 Hesap Ekleyebileceksiniz!
watsaic

3 profil desteği gelecek

watsaic

WABetaInfo tarafından tespit edilen yeni bilgilere göre, popüler mesajlaşma platformu kullanıcıların çıkış yapmalarına gerek kalmadan üç farklı profil arasında hızlıca geçiş yapmasını sağlayacak bir altyapı üzerinde çalışıyor.

Sızdırılan arayüz görselleri, üçlü hesap sisteminin mevcut tasarımla oldukça benzer bir mantıkla çalışacağını gösteriyor. İkinci bir hesap ekli durumdayken menünün alt kısmında "Hesap Ekle" seçeneği belirmeye devam ediyor ve üçüncü profil eklendiğinde liste genişliyor. Profil listesinde her hesabın ismi, profil fotoğrafı ve telefon numarası net bir şekilde sıralanıyor. O an aktif olan hesabın yanında ise yeşil bir çevrim içi işareti yer alıyor.

Bu sistemin en büyük avantajlarından biri, verilerin tamamen birbirinden ayrı tutulması. Uygulama içinde eklenen her bir hesap kendi sohbet geçmişine, bildirim ayarlarına, gizlilik tercihlerine, yedeklemelerine ve medya dosyalarına sahip olacak. Özellikle birden fazla iş hattı ya da kişisel numara kullanan kişiler için iki hesaplık sınır zaman zaman yetersiz kalabiliyordu. Yeni özellik bu kullanıcıların çok işine yarayacaktır. Şimdilik test aşamasında olduğunu belirtelim. Ne zaman geniş çapta kullanılacağı belirsiz.

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