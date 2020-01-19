WhatsApp, Google Play'de 5 Milyar İndirmeye Ulaştı

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Store üzerinde 5 milyar indirme sayısına ulaştı. Uygulama, beş milyar barajını geçen uygulamalara katıldı.

WhatsApp, çıktığı günden bu yana giderek artan kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Şirket, çıktığı dönemde bile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olmayı başarmıştı ancak bugün geldiği konum bu durumdan da farklı. Dünya’daki insanların yarısından fazlası artık bu uygulamayı kullanıyor.

Bu durumun en net göstergesi de bugün gözüktü. WhatsApp, Google Play Store’da yer alan bilgilere göre 5 milyar indirmeyi geride bıraktı. Bu başarıya bugüne kadar ulaşabilen yalnızca sayılı uygulama bulunuyordu. Elbette 5 milyar indirmeye ulaşan bir diğer uygulama da Facebook’un kendi uygulamasıydı.

WhatsApp 5 milyar indirmeye ulaştı:

Beş milyar indirme barajı Facebook’un altında olan WhatsApp için devasa bir başarı olsa da bu sayı hakkında önemli bilgileri aktarmakta da fayda var. İndirme sayısının içinde daha önce yapılan anlaşmalarla birlikte önyükleme olan WhatsApp sürümleri de bulunuyor.

Fakat bu durum WhatsApp’ın ne kadar çok kullanıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Şirket, çıktığı günden bu yana uygulamayı sürekli geliştirdi ve bu geliştirmeleri kullanıcılarının istediği şekilde yapmayı başardı. Günümüzde hâlâ sevilmeyen yanları bulunsa da çok büyük oranla işlevselliğini koruyor.

Elbette WhatsApp’ın 5 milyar indirme sayısına ulaşmasında Facebook’un da payı çok büyük. Popüler mesajlaşma uygulaması Facebook tarafından satın alınınca uygulamanın daha da büyümesi zaten beklenen bir şeydi. Bu kadar büyük bir kullanıcı tabanına sahip olan bir platformun da bunu başarması gerekiyordu.

WhatsApp’ı kullanmak isteyip istemesiniz de kullanıcıların çok büyük bir kullanıcı tabanının parçası olması, uygulamanın daha da büyümesine yol açacaktır. Siz WhatsApp kullanmak istemiyor olsanız bile yakınlarınız veya işyeriniz WhatsApp kullandığı için bu uygulamayı kullanıyorsunuz.

Bu kadar büyük kullanıcı tabanına sahip olan bir uygulamayı sürekli popüler halinde bırakmak da epey zor bir iş. Son gördüğümüz bir örnekte aslında tam bir para makinesi olabilecek bir uygulamanın kullanıcılardan uzaklaşmaması için buna dönüşmediğini de gördük. Elbette umuyoruz ki WhatsApp’ın bu hali korunabilir.