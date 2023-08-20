WhatsApp, yeni bir güncelleme daha duyurdu. Yapılan güncellemeyle birlikte fotoğraf, video veya belgelerin altına eklenen yazılar da düzenlenebilecek.

WhatsApp, son zamanlarda sık sık yeni özellikleriyle gündeme geliyor. Son olarak uygulamanın masaüstü sürümüne gelecek olan yeni ekran kilitleme özelliğini sizlerle paylaşmıştık.

Uygulama şimdi de daha önce sunduğu mesaj düzenleme özelliğinin kapsamını genişleten yeni bir özellik duyurdu. Buna göre artık gönderdiğiniz fotoğraf ve videoların altına eklediğiniz yazılar da düzenlenebilir hale gelecek.

WhatsApp'ta fotoğraf ve videolara eklenen yazılar düzenlenebilecek

WhatsApp, iOS ve Android cihazlar için geliştirilmiş bir altyazı mesajı düzenleme özelliği duyurdu. Bu yeni özellik; kullanıcıların fotoğraflar, videolar, GIF'ler ve belgeler gibi farklı medya türlerine eklenen yazıları, gönderdikten sonra bile düzenlemelerine olanak tanıyacak.

Bu özelliği kullanabilmek için WhatsApp’ın en son güncellemesine sahip olmanız gerekiyor. Uygulamayı güncelledikten sonra gönderdiğiniz video, fotoğraf, GIF veya belge mesajının üzerine basılı tutarak düzenlemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Tabii ki altyazı düzenleme özelliğinin belli bir süresi bulunuyor. Bir altyazılı mesaj gönderdiğinizde yazıyı 15 dakika içerisinde düzenlemeniz gerekiyor.

Mesajı düzenlemek yalnızca ilk gönderilen cihazdan mümkün oluyor. Örneğin mobilden gönderdiğiniz bir mesajı WhatsApp masaüstünden düzeltme imkanınız bulunmuyor.