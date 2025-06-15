WhatsApp'ın "2.25.18.29" kodlu Android beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, kullanıcıların belge tarayıp, bunu sohbetlere göndermelerini sağlayacak. Belge tarama, WhatsApp'ın iOS sürümünde zaten mevcuttu.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android ekosistemi için yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıldan beri iPhone sahiplerinin kullanabildikleri özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın "2.25.18.29" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların belge tarayabilmelerini sağlayacak. Evet, bu özellik Android ve iOS'un kamerasıyla zaten yapılabiliyor ancak WhatsApp'a gelmesiyle kullanıcılar için yeni bir alternatif daha sunulmuş olacak. WhatsApp'ı Android telefonda kullananlar, artık başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan bir belgeyi tarayıp, kişi veya gruplara gönderebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek:

WhatsApp'ın Android için hazırladığı yeni özellik, oldukça basit bir şekilde kullanılabilecek. Sohbet içerisinde belge gönderme seçeneğine dokunan kullanıcı, tıpkı iOS sürümünde olduğu gibi Android'de de "Belge Tara" seçeneği görecek. Buna dokunulduğu zaman da tarama işlemi yapılabilecek. Kullanıcılar, belgeleri manuel veya otomatik olarak tarayabilecekler.

Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Hâl böyle olunca Android telefon kullanıcıları, WhatsApp'ın belge tarama özelliğini kullanmak için bir süre daha bekleyecekler diyebiliriz.