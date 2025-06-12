WhatsApp’a Yepyeni Bir Güncelleme Geliyor: Göz Yoran Arayüzden Kurtulabileceksiniz

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WhatsApp, Android beta sürümünde arayüz öğelerinin kontrastını artıran yeni bir erişilebilirlik özelliğini test etmeye başladı. Yeni erişilebilirlik ayarlarıyla birlikte kullanıcılar, sohbet animasyonlarını kontrol edebilecek ve koyu arayüz öğelerini etkinleştirebilecek. Güncellemeye Google Play Beta Programı üzerinden erişilebiliyor.

WhatsApp, Android kullanıcıları için 2.25.18.20 sürüm numaralı yeni beta güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte erişilebilirlik alanında bazı yenilikler test edilmeye başlandı.

WhatsApp, önceki beta sürümlerde üzerinde çalıştığı erişilebilirlik ayarlarını artık bazı kullanıcılar için test etmeye başladı. Açık tema kullanıldığında, düğme gibi arayüz öğelerinin rengi koyulaştırılarak kontrast artırılıyor. Bu sayede özellikle görme konusunda hassasiyeti olan kullanıcıların uygulamayı daha rahat kullanması amaçlanıyor.

Yeni erişilebilirlik ayarları test edilmeye başlandı

whatsapp

Ayarlar menüsüne eklenen yeni “Erişilebilirlik” sayfası, bu tür seçeneklerin tek bir yerde toplanmasını sağlıyor. Bu sayfa üzerinden kullanıcılar artık sohbetlerdeki animasyonları açıp kapatabiliyor. Hareketli çıkartmalar, GIF'ler ve emojiler bu seçenek kapsamında kontrol edilebiliyor.

Kontrastı artıran bu erişilebilirlik seçeneği, şu anda bazı beta kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. WhatsApp’ın bu özelliği ilerleyen haftalarda daha fazla kullanıcıya sunması bekleniyor. Güncellemeye Google Play Beta Programı üzerinden erişilebiliyor.
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Kaynak : https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-25-18-20-whats-new/
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