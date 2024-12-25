WhatsApp, direkt olarak uygulama içinden kameranız yoluyla dosyaları taramanızı sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Sürekli yeni özellikler deneyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan WhatsApp’ın, yakında herkesin işine yarayabilecek bir özellik getireceği ortaya çıktı. Bu özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edildi.

Şu an için test aşamasında olan yeni özellik, direkt olarak WhatsApp üzerinden kameranızı kullanarak dosyaları taramanıza olanak tanıyor.

Dosya ekleme kısmından dosyaları tarayabileceksiniz

WABetaInfo’nun paylaşılan ekran görüntüsünden dosya taramanın nasıl kullanıldığını görebiliyoruz. Direkt olarak sohbetlerdeki dosya ekleme kısmına “Dosya tara” isimli bir bölüm eklenecekmiş. Buraya bastığınızda hızlıca kameranız yoluyla dosyalarınız tarayabilecek ve dosya formatında konuştuğunuz kişiye gönderebileceksiniz.

Dosya tarama özelliği, Android ve iOS cihazlarda hâlihazırda olsa da direkt olarak WhatsApp’a gelerek çok daha hızlı bir deneyim sunacak. Sürekli dosya paylaşmak zorunda kalabiliyoruz. Uygun tarama yöntemleri olmadığında direkt WhatsApp kamerasını kullanmak, kullanıcı için büyük bir avantaj sağlayacaktır.

WhatsApp’ın dosya tarama özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak beta testlerinin başlamasıyla yakın zamanda geleceğini tahmin etmemiz mümkün.