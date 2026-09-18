WhatsApp Android'den iPhone'a nasıl aktarılır?

Android telefonunuzdaki WhatsApp sohbetlerini yeni bir iPhone'a geçerken mesajlarınız ve medya dosyalarınızla birlikte taşıyabilirsiniz. Bu içeriğimizde WhatsApp Android'den iPhone'a aktarma adımlarını, işlem öncesinde gerekenleri ve sohbetleriniz aktarılmadığında neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Android telefondan iPhone'a geçerken fotoğraf ve kişiler kadar WhatsApp konuşmalarını taşımak da önemli. Yıllardır devam eden sohbetleri yeni telefonda sıfırdan başlatmak istemiyorsanız WhatsApp'ın desteklediği aktarım yöntemini kullanabilirsiniz.

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WhatsApp Android'den iPhone'a aktarma işlemi, Android'deki Google Drive yedeğini iPhone'a indirerek yapılmıyor. Aktarım sırasında Apple'ın iOS'e Taşı uygulaması kullanılıyor ve WhatsApp verileri telefon değiştirme sürecinin bir parçası olarak yeni iPhone'a taşınıyor. İşleme başlamadan önce iki cihazı da hazırlamak, yarıda kalan bir aktarımla uğraşma ihtimalini azaltacaktır.

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WhatsApp Android'den iPhone'a aktarmak için neler gerekli?

WhatsApp konuşmalarınızı taşımaya başlamadan önce Android telefonunuzun ve yeni iPhone'un aktarım için hazır olması gerekiyor. En önemli koşullardan biri iPhone'un yeni olması veya fabrika ayarlarına döndürülmüş durumda bulunması. Çünkü WhatsApp aktarımı, iPhone'un ilk kurulumundaki Android'den veri taşıma sürecine dahil ediliyor.

Android telefonunuza Apple'ın iOS'e Taşı uygulamasını yükleyin. Her iki cihazda da işletim sistemi ve WhatsApp sürümlerinin aktarımı destekleyecek kadar güncel olduğundan emin olun.

Aktarım sırasında kullanacağınız telefon numarası da önemli. Yeni iPhone'da WhatsApp'ı etkinleştirirken eski Android telefondaki WhatsApp hesabınızla aynı telefon numarasını kullanmanız gerekir.

İki telefonu da güç kaynağına bağlamak uzun sürebilecek aktarımlarda pil sorununu ortadan kaldırır. Cihazların bağlantısını kesmemek ve işlem tamamlanana kadar uygulamaları gereksiz yere kullanmamak da aktarımın yarıda kalmasını önleyebilir.

iPhone'unuzu daha önce kurup kullanmaya başladıysanız bu nokta kritik. Resmî Android'den iPhone'a taşıma yöntemini başlatabilmek için iPhone'u silip kurulum ekranına döndürmeniz gerekebilir. Bu nedenle iPhone'da saklamak istediğiniz yeni veriler varsa sıfırlama yapmadan önce onları koruyun.

WhatsApp Android'den iPhone'a nasıl aktarılır?

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Hazırlıkları tamamladıktan sonra WhatsApp sohbetlerini iPhone'un ilk kurulumuyla birlikte taşıyabilirsiniz. İşlem boyunca Android telefonunuzu yanınızda tutun ve aktarım tamamlanmadan cihazlarda kurulumu sonlandırmayın.

WhatsApp Android'den iPhone'a aktarmak için şu adımları izleyin:

Yeni veya sıfırlanmış iPhone'unuzu açın ve kuruluma başlayın.

Veri aktarımıyla ilgili ekranda Android'den seçeneğini seçin.

Android telefonunuzda iOS'e Taşı uygulamasını açın.

iPhone'da gösterilen kodu Android telefona girerek cihazları eşleştirin.

Aktarılacak veriler arasından WhatsApp seçeneğini işaretleyin.

Android telefonda WhatsApp'ın verileri aktarım için hazırlamasını bekleyin.

Hazırlık tamamlandığında iOS'e Taşı uygulamasına dönerek aktarımı başlatın.

iPhone'daki yükleme çubuğu tamamlanana kadar bekleyin.

iPhone'un kurulumunu bitirin ve WhatsApp'ı yükleyin.

Eski Android telefonda kullandığınız aynı telefon numarasıyla WhatsApp'ı etkinleştirin.

Aktarım seçeneği gösterildiğinde işlemi başlatın ve sohbetlerin yüklenmesini bekleyin.

Sohbet geçmişiniz büyükse işlem kısa sürede tamamlanmayabilir. Fotoğraf ve videoların yoğun olduğu hesaplarda aktarılacak veri miktarı arttığı için telefonları kullanmadan beklemek daha sorunsuz bir geçiş sağlayabilir.

Google Drive WhatsApp yedeği iPhone'a yüklenebilir mi?

Android'de WhatsApp kullananların sık karşılaştığı karışıklıklardan biri Google Drive yedeğiyle ilgili. Android telefonunuzdaki WhatsApp sohbetlerini Google hesabınıza yedeklemiş olmanız, bu yedeği iPhone'da doğrudan açabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Android ve iPhone'daki WhatsApp yedekleme sistemleri aynı bulut hizmetini kullanmıyor. Android'deki bulut yedekleri Google hesabıyla çalışırken iPhone'da WhatsApp yedekleri iCloud üzerinden yönetiliyor. Bu nedenle iPhone'da WhatsApp'ı kurup Google Drive yedeğinizi seçebileceğiniz standart bir geri yükleme ekranı bulunmuyor.

Android'den iPhone'a geçerken resmî yöntem, eski telefondaki uygun WhatsApp verilerini iOS'e Taşı sürecine dahil etmek. Telefon değişikliğini planlarken yalnızca "Google Drive yedeğim var, iPhone'a geçince indiririm" düşüncesiyle hareket etmeyin.

Aktarım tamamlandıktan ve sohbetleriniz iPhone'da görünmeye başladıktan sonra sonraki yedeklemeler iPhone'daki WhatsApp sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Böylece yeni telefonunuzda kullanmaya devam ettiğiniz sohbet geçmişi için iCloud tabanlı yedekleme düzenine geçebilirsiniz.

Eski Android telefonu sıfırlamadan önce sohbetlerin yeni iPhone'da gerçekten göründüğünü kontrol etmek de iyi bir güvence sağlar.

Android'den iPhone'a hangi WhatsApp verileri aktarılır?

Android'den iPhone'a WhatsApp geçişi yalnızca tek tek metin mesajlarını taşımak için kullanılmıyor. Aktarım kapsamında kişisel mesajlarınız, grup sohbetleriniz ve sohbetlerde bulunan uygun medya içerikleri yeni telefona taşınabilir.

Hesapla ilişkili bazı profil bilgileri ve WhatsApp ayarlarının bir bölümü de aktarım kapsamında yer alabilir. Ancak eski telefondaki WhatsApp ile ilgili her verinin birebir yeni cihaza geçeceğini varsaymamak gerekiyor.

WhatsApp'ın aktarım kapsamı dışında bıraktığı bazı bilgiler bulunabilir. Bu nedenle sizin için önemli olan özel bir veri türü varsa Android telefonu tamamen silmeden önce yeni iPhone'daki WhatsApp hesabınızı inceleyin.

Sohbetleri açarak eski mesajların görünüp görünmediğine, fotoğraf ve videoların yüklenip yüklenmediğine bakabilirsiniz. Sık kullandığınız birkaç grup konuşmasını da kontrol edin. Böylece eski telefonu sıfırlamadan önce aktarımın sizin için önemli olan bölümlerinin tamamlandığını anlayabilirsiniz.

Aktarım işlemi eski Android telefonunuzdaki verileri anında silmek amacıyla yapılmaz. Bu da yeni iPhone'u kontrol etmek için size bir fırsat verir. Her şeyin beklendiği gibi taşındığını gördükten sonra eski telefonla ilgili sıfırlama veya elden çıkarma işlemlerine geçebilirsiniz.

WhatsApp sohbetleri iPhone'a aktarılmıyorsa ne yapabilirsiniz?

WhatsApp aktarımında sorun yaşıyorsanız ilk olarak iPhone'un durumuna bakın. Telefonun kurulumunu daha önce tamamladıysanız WhatsApp aktarım seçeneği normal kullanım sırasında karşınıza çıkmayabilir. Resmî iOS'e Taşı yönteminin kullanılabilmesi için iPhone'un ilk kurulum aşamasında olması gerekir.

Kullandığınız telefon numarasını da kontrol edin. Android'deki WhatsApp hesabıyla iPhone'da etkinleştirdiğiniz hesabın numarası farklıysa eski sohbet geçmişini aktarma sürecinde sorun yaşayabilirsiniz.

Aktarımın ortasında bağlantının kesilmesi de işlemi durdurabilir. İki cihazın şarjının yeterli olduğundan emin olun, telefonları birbirinden uzaklaştırmayın ve aktarım tamamlanana kadar bağlantıyı bozabilecek işlemlerden kaçının. Yeni iPhone'da aktarılacak verileri karşılayacak kadar boş depolama alanı bulunması da gerekiyor.

iOS'e Taşı, WhatsApp veya işletim sistemi uzun süredir güncellenmediyse mevcut güncellemeleri kontrol edin. Aktarım sürekli aynı aşamada kalıyorsa telefonları yeniden başlatıp işlemi baştan uygulamak da denenebilir.

En güvenli kontrol ise eski telefonu hemen sıfırlamamak. WhatsApp'ı iPhone'da açıp önemli sohbetlerinizin ve medya dosyalarınızın geldiğini gördükten sonra Android cihazınızı temizleyebilirsiniz. Birkaç dakikalık bu kontrol, eski telefonu elden çıkardıktan sonra eksik bir sohbeti fark etmenizden çok daha kolay çözülebilecek bir senaryo yaratır.