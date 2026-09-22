WhatsApp, Apple Watch'ta Emoji Tepkilerini Genişletiyor: İstediğiniz Emojiyi Kullanabileceksiniz!

WhatsApp, Apple Watch uygulamasında mesaj tepkilerini güncelleyerek sınırlı emoji devrini bitiriyor ve tüm emoji kataloğunu erişime açıyor.

WhatsApp, Apple Watch üzerindeki mesaj tepkilerini geliştirerek kullanıcıların diledikleri emojiyi seçebilmelerine olanak tanıyor.

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Daha önce Apple Watch üzerindeki tepkileri yalnızca 6 emoji ile sınırlandıran platform, yeni güncellemeyle birlikte tüm emoji kataloğunu bileğinize taşıyor. Kullanıcılar artık istedikleri kategoriyi inceleyip mesajlara diledikleri ifadeyle yanıt verebiliyor.

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Artık tüm emojiler kullanılabilecek

Geçtiğimiz yıl yayınlanan resmî Apple Watch uygulamasında mesajları okuma ve yanıtlama özellikleri sunulmuş ancak tepki paneli yalnızca 6 temel emoji ile kısıtlanmıştı. Farklı bir emojiyle tepki vermek isteyen kullanıcıların mecburiyetten iPhone'larına başvurması gerekiyordu.

Son güncellemelerle birlikte WhatsApp, tüm emoji setini Apple Watch'a getirdi. Kullanıcılar bir mesaja basılı tuttuklarında standart 6 emojinin yanı sıra tam emoji klavyesini açan bir butonla karşılaşıyor.

Özellik kademeli olarak dağıtıldığı için henüz saatinizde görünmüyorsa önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara tanımlanmış olması bekleniyor.