ChatGPT, WhatsApp’ta artık sadece metinle sınırlı değil. Kullanıcılar, görseller yükleyip sesli mesaj göndererek yapay zekâ ile etkileşime geçebilecek.

WhatsApp, ChatGPT entegrasyonunu geliştiren yeni bir güncelleme sundu. Kullanıcılar artık ChatGPT ile sadece metin üzerinden değil, sesli mesaj ve görseller aracılığıyla da iletişim kurabilecek.

WhatsApp, ChatGPT entegrasyonunu genişletti. Ücretsiz, Plus ve Pro planlarındaki ChatGPT hesapları WhatsApp’a bağlanarak doğrudan uygulama üzerinden kullanılabilecek.

Sesli mesaj gönderilebilecek

WhatsApp üzerinden ChatGPT’yi kullanmak isteyen kullanıcıların, uygulamaya 1 (800) CHAT-GPT (1 800 242 8478) numarasını eklemeleri gerekiyor. Yeni güncellemeyle birlikte dünya genelindeki kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden doğrudan görseller yükleyerek yapay zekâdan yanıt alabilecek. Aynı zamanda sesli mesaj gönderme özelliği de kullanıma sunuldu. Kullanıcılar ChatGPT’ye sesli mesajla soru sorabilecek ancak yanıtları yazılı olarak alacak.

Yeni güncellemeyle birlikte, WhatsApp kullanıcıları mevcut ChatGPT aboneliklerini uygulamayla entegre edebilecek. Ücretsiz, Plus ve Pro planlarına sahip kullanıcılar, ChatGPT’yi WhatsApp üzerinden doğrudan kullanarak yapay zekâ destekli yanıtlar alabilecek.

ChatGPT, aralık ayında WhatsApp’a entegre edildiğinde yalnızca metin tabanlı etkileşim sunuyordu. Yeni güncellemeyle birlikte sesli ve görsel girdiler de desteklenmeye başladı. Öte yandan WhatsApp içinde Meta’nın kendi yapay zekâ sohbet botu da kullanıma açık. Yapay zekâ özelliklerini tercih etmeyen kullanıcılar için ise alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmek mümkün.