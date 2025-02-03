WhatsApp, tek seferlik medya gönderme özelliğine önemli bir yenilik getirecek. Artık bağlı cihazlardan da bu tarz mesajları görüntüleyebileceksiniz.

Her hafta üzerinde çalıştığı yeni bir şeyle karşımıza çıkan WhatsApp, şimdi de en çok sevilen özelliklerinden olan tek seferlik medya göndermeye önemli bir yenilik getiriyor. Bu özellik, sohbetlerde sadece 1 kez görüntülenebilen fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar göndermenize olanak tanıyordu.

Şu anda iPhone modellerinde test aşamasında olan bu yenilik, tek seferlik medya özelliğinin bağlı cihazlardan da görüntülenmesini sağlayacak. Özelliğin, WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS versiyonunun son betasında bulunduğunu ekleyelim.

Yakında bağlı cihazlardan da tek seferlik mesajları görüntüleyebileceksiniz

Normalde biri size tek seferlik medya gönderdiğinde onu her cihazınızdan görüntüleyemiyordunuz. Sadece telefonunuz gibi ana cihazınızdan görüntülemeniz mümkündü. Aslında ilk başlarda gönderme de yoktu ancak sonrasında eklenmişti.

Yani bu değişiklikle birlikte artık tek seferlik gönderilen bir fotoğrafı, videoyu veya sesli mesajı hesabınıza bağlı herhangi bir cihazdan görebileceksiniz. Örnek verecek olursak iPhone’unuz ana cihazınızsa ona bağlı olan Mac’inizden de mesajı görüntülemek mümkün olacak.

Bu yenilik, tek seferlik medya özelliğinin çok daha yaygınlaşmasına ve farklı platformlardan erişilebilmesine olanak tanıyacak. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı belli değil ancak yakında gelebileceğini tahmin edebiliriz.