WhatsApp'ın Rengini İstediğiniz Gibi Değiştirebileceksiniz

WhatsApp'ın uygulamanın tema rengini değiştirebileceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Özellik, ilk etapta sadece yalnızca iPhone uygulamasında bulunacak.

iPhone kullanan okurlarımız bilir; WhatsApp'ın iOS uygulaması, Android uygulamasının aksine mavi ağırlıklı bir tasarıma sahip. Yani kısa süre önceye kadar öyleydi. iOS 23.21.1.70 güncellemesiyle birlikte WhatsApp iOS uygulamasının tasarımında birtakım değişiklikler gerçekleşti ve mavi renk teması, Android'de olduğu gibi yeşil olarak değiştirildi.

Pek çok kullanıcı, WhatsApp'ın mavi renk temasının daha iyi olduğunu, yeşil renkten memnun olmadıklarını dile getirdi. Kullanıcıların geri bildirimlerine kulak veren WhatsApp, mavi rengi geri getirmenin ötesine geçerek kullanıcıların diledikleri tema rengini seçebilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başladı.

WhatsApp'ın tüm uygulama içi rengini değiştirebileceksiniz

WABetaInfo tarafından paylaşılan yukarıdaki ekran görüntüsü, yeni özellik hakkında ilk bilgilere kavuşmamızı sağladı. Görünen o ki WhatsApp'ın ayarlar bölümüne "Dış görünüş" benzeri yeni bir bölüm gelecek. Bu bölümde "uygulama rengi" başlığının altında WhatsApp'ın tüm uygulama tasarımını değiştirecek renk seçenekleri yer alacak.

İlk ekran görüntüsü, kullanıcılara beş farklı renk seçeneği sunulacağını gösteriyor ancak WhatsApp, özelliği yayınladıktan sonra ya da geliştirme aşamasında daha fazla renk seçeneği de ekleyebilir. Renk seçenekleri arasında WhatsApp'ın orijinal yeşil rengi, iOS uygulamasının eski mavi rengi, uygulamayı pirüpak hale getirecek beyaz renk, pembe ve lila bulunuyor.

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Söz konusu özellik WhatsApp iOS Beta uygulamasının 24.1.10.70 sürümünün kodlarında keşfedildi ve henüz beta kullanıcıları tarafından deneyimlenemiyor. Özelliğin kararlı sürüm için ne zaman yayımlanacağı ya da Android uygulamasına da gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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