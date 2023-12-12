WhatsApp, aylardır test ettiği mesaj sabitleme özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar, istedikleri mesajı 30 güne kadar sabitleyebilecek.

WhatsApp, uzun yıllardır sohbetleri sabitlemeyi sağlayan bir özelliğe sahipti. Birkaç ay önce ise bu özelliğin mesajlar için de geleceği ortaya çıkmıştı. Platform, aylar süren testlerin ardından bugün mesaj sabitlemeyi kullanıma sundu.

WhatsApp’ın mesaj sabitleme özelliği geçtiğimiz saatlerde uygulamaya eklenmeye başladı. Şirket, yeni özelliği her zamanki gibi kademeli olarak kullanıma sunuyor. Bu yüzden henüz herkese gelmemiş olabilir.

Mesajları 24 saat, 7 gün veya 1 aylığına sabitleyebileceksiniz

Mesaj sabitleme özelliği, grup veya bireysel fark etmeksizin her sohbette kullanılabilecek. Yani herhangi bir mesajı o sohbet içerisine sabitleyebileceksiniz. Bu mesajlar, yalnızca metin değil, video, fotoğraf, anket, emoji de dahil her şeyi kapsayacak.

Sabitlenmiş mesajlar için süre ayarlama da olacak. Platform, sabitlemek için “24 saat, 7 gün ve 30 gün” seçeneklerini sunuyor ve 7 günün varsayılan olacağını ekliyor. Bu mesajlar, sohbetin üst kısmına sabitlenecek. Her sohbette sadece bir mesajın sabitlenebileceğini söylemeden geçmeyelim.

WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir?