WhatsApp'a Dolandırıcıları Üzecek Harika Bir Güvenlik Özelliği Geliyor

WhatsApp dolandırıcılıklara karşı çok yararlı bir özellik getirdi. Uygulama, şüpheli cihaz bağlantılarını tespit edip kullanıcıyı uyarabilecek.

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu konumundaki WhatsApp, bu kadar popüler olması nedeniyle çok fazla dolandırıcılık olayına da maalesef ev sahipliği yapıyor. Öyle ki özellikle yaşlı kesimin WhatsApp gibi platformlar üzerinden dolandırıldığına dair haberleri sıkça duyuyoruz.

Şirket, bu tarz konularda kullanıcıların güvenliğini sağlamak için sürekli çalışmalar gerçekleştiriyor ve yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı. Meta tarafından yapılan paylaşıma göre yapay zekâ destekli dolandırıcılık karşıtı araçlar, kullanıcılara yardımcı olacak.

Şüpheli cihaz bağlantıları tespit edilecek, kullanıcı uyarılacak

Özellikle WhatsApp’a yönelik olarak getirilen bu özellik, birinin hesabınızı kendi cihazına bağlamanız için sizi kandırmaya çalışıp çalışmadığını size bildirmek için tasarlandı. Yani cihaz bağlayarak yapılan dolandırıcılıkların önüne geçecek bir araç, Cihaz bağlandığında tüm sohbetleriniz görülebiliyor ve mesaj gönderilebiliyor. Bu da böyle bir dolandırıcılığın ciddi riskler oluşturabileceği anlamına geliyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsü üzerinden uyarıların nasıl çalışacağını görebilirsiniz. WhatsApp, bağlanan cihazın ismini gösterirken şüpheli olduğunu size söylüyor ve uyarıda bulunuyor. İsterseniz bağlanmayı engelleyebiliyorsunuz. Yapay zekânın yardımıyla şüpheli olabilecek bağlantılar tespit edilebiliyor.

Bu tarz dolandırıcılıklara örnek verelim. Bir dolandırıcı size bir bağlantı gönderip cihazını sizin hesabınıza bağlamak isteyen bir kod isteyebilir ve böylece ciha bağlantısı gerçekleştirebilir. Ya da dolandırıcılar sahte bahanelerle QR kodları taratma yoluyla cihazlarını sizin hesabınıza bağlamaya çalışabilir. Yeni özellik bunların hepsini engellemeyi amaçlıyor.