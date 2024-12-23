WhatsApp, yılbaşına özel kullanıcıların çok seveceği bir yenilik getirdi. Bugün itibarıyla mesajlarda konfeti patlatabileceksiniz.

Yılbaşına artık çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 1 hafta sonra 2025’e resmen giriş yapacağız. Yeni yıl yaklaşırken birçok farklı platformdan bu konu hakkında kullanıcılarına özel deneyimler geldiğini görüyorduk. Şimdi ise WhatsApp’ın böyle bir hamle yapacağı görüldü.

İlk olarak WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, yepyeni bir özelliği kullanıcılara sunmaya başladı. Bu özellik, yılbaşını kutlamanız için bir konfeti patlatmanızı da sağlıyor.

Konfeti animasyonu da eklendi

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere WhatsApp, yılbaşına özel olarak parti emojisini mesajlara verdiğiniz tepkiler arasına varsayılan emoji olarak ekledi. Böylece kullanıcılar, sohbetlerinde yılbaşını bu emojiyi kullanarak kutlayabilecekler.

Sunulan tek yenilik bu değil. Daha da güzel bir şey var. Öyle ki kutlama emojisine bastığınızda ekranda minik bir konfeti patlıyor. Bu animasyon, direkt olarak kutlama emojisi ile tepki verdiğinizde karşınıza çıkıyor.

Yeni özelliklerin bol bol kutlama mesajı göndereceğimiz bir dönemde olduğumuz için çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Her ikisi de şu anda tüm iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunuldu. Görmek için WhatsApp uygulamanızı son sürümüne güncellemeniz gerekiyor.