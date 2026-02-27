Haberler Webtekno Uygulama / Yazılım WhatsApp'ın Durum ve Kanallar Sekmelerine Reklamlar Eklenmeye Başladı: Yakında Abonelik Seçeneği de Görebiliriz!

WhatsApp'ın Durum ve Kanallar Sekmelerine Reklamlar Eklenmeye Başladı: Yakında Abonelik Seçeneği de Görebiliriz!

WhatsApp, birçok bölgede durum güncellemeleri ve kanallar sekmesine ekleyeceği reklamları test etmeye başladı. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte reklamsız abonelik seçeneği de kullanıma sunuluyor.