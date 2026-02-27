Tümü Webekno
WhatsApp'ın Durum ve Kanallar Sekmelerine Reklamlar Eklenmeye Başladı: Yakında Abonelik Seçeneği de Görebiliriz!

WhatsApp, birçok bölgede durum güncellemeleri ve kanallar sekmesine ekleyeceği reklamları test etmeye başladı. Ayrıca bu güncellemeyle birlikte reklamsız abonelik seçeneği de kullanıma sunuluyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, uzun süredir test ettiği Tanıtılan Kanallar (Promoted Channels) ve Durum Reklamları (Status Ads) özelliklerini artık dünya genelinde kullanıma sundu.

Yeni özellikle birlikte uygulamanın Durum Güncellemeleri sekmesinde sponsorlu içerikler görünmeye başladı.

Reklamlar nerede görünecek?

Reklamlar yalnızca Durum Güncellemeleri sekmesinde yer alacak. Yani:

  • Özel mesajlar,
  • Aramalar,
  • Grup sohbetleri kesinlikle reklam içermeyecek.

WhatsApp, reklamların kullanıcı deneyimini bozmaması için yalnızca belirli bir alanda gösterileceğinin özellikle altını çizmiş durumda.

Durum Güncellemeleri'ndeki reklamlar nasıl olacak?

Durum Reklamları, kullanıcıların paylaştığı hikâyeler arasında gösterilecek.

  • Reklamlar, normal durum paylaşımlarıyla aynı formatta görünüyor.
  • Belirli sayıda durum güncellemesinden sonra çıkıyor.
  • Tek bir kaydırma hareketiyle bir saniyeden kısa sürede geçilebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar:

  • İstedikleri reklamvereni engelleyebiliyor.
  • Üç nokta menüsünden reklamları gizleyebiliyor.

Avrupa’da reklamsız kullanım seçeneği de mevcut

Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar isterlerse reklamsız bir abonelik seçeneğini tercih edebilecek.

  • Facebook veya Instagram üzerinden abonelik: €3 / ay
  • App Store veya Google Play üzerinden abonelik: €4 / ay

Abone olan kullanıcılar durum ve kanallarda reklam görmeyecek ve reklam etkileşimleri Meta ürünlerinde hedefleme için kullanılmayacak. Abonelik tamamen isteğe bağlı olacak. Ülkemizde şu anda böyle bir abonelik yok fakat yakın gelecekte gelmesi muhtemel görünüyor.

