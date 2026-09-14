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WhatsApp Durumlarına Yeni Özellik Geliyor: Videoları 2x Hızda İzleyebileceksiniz!

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WhatsApp, durum videolarını iki kat daha hızlı izlemeyi sağlayacak bir özellik sunmayı planlıyor.

WhatsApp Durumlarına Yeni Özellik Geliyor: Videoları 2x Hızda İzleyebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler tanıtıyordu. Şimdi ise uygulamanın hikâye benzeri “Durum Güncellemeleri” özelliğine gelecek önemli bir yenilik ortaya çıktı.

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WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünün betasında keşfedilen bilgilere göre yakında durum güncellemelerindeki videoları çok daha hızlı izlemeye olanak tanıyan bir özellik gelecek.

İçerikten Görseller

WhatsApp Durumlarına Yeni Özellik Geliyor: Videoları 2x Hızda İzleyebileceksiniz!
wa

Durumları 2x hızda izleyebileceksiniz

wa

Betadan gelen bilgilere göre WhatsApp, durum güncellemelerinde videoları 2x hızında izlemenize imkân tanıyacak. Yeni hızlı oynatma mekanizması, doğrudan izleme ekranı üzerinden oldukça pratik bir şekilde kontrol edilebilecek. Kullanıcıların bir durum videosunu izlerken 2x hızlandırmayı aktif hâle getirmek için ekranın sağ tarafına basılı tutması yeterli olacak. Dokunma hareketi devam ettiği süre boyunca durum videosu iki kat hızda oynamaya devam edecek. Ekran görüntüsünden nasıl görüneceğini görebilirsiniz.

Bu yenilik, özellikle gün içinde yoğun bir şekilde paylaşılan ve süresi uzayan durum içeriklerini çok daha kısa sürede tüketebilmeyi sağlamayı hedefliyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında video süreleri uzadıkça, kullanıcıların içerik tüketim alışkanlıkları hız üzerine şekilleniyor. Birçok platformda yıllardır standart olan hızlandırma butonları videodaki bilgiye veya eğlenceli anlara daha çabuk ulaşmasına yardımcı oluyordu. WhatsApp da durum videolarının artan popülaritesi doğrultusunda benzer bir ivmeyi kullanıcılarına sunmayı amaçlıyor.

Özellik şu anda test aşamasında. Yakında zamanda geniş çapta kullanıma sunulmasını beklesek de bunun ne zaman olacağı konusunda bir bilgi yok.

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