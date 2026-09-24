WhatsApp durumlarınızı tüm kişileriniz yerine belirlediğiniz kişilerle paylaşabilir veya istemediğiniz kişilerin durumlarınızı görmesini engelleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde WhatsApp durumu belirli kişilerden gizleme adımlarını, durum gizliliği seçeneklerinin farklarını ve gizlediğiniz kişiye bildirim gidip gitmediğini anlatıyoruz.

WhatsApp durumları 24 saat boyunca görüntülenebilen fotoğraf, video, metin ve diğer paylaşımlarınızı kişilerinizle buluşturuyor. Ancak rehberinizde bulunan herkesin tatil fotoğrafınızı, günlük bir paylaşımınızı veya o an ne yaptığınızı görmesini istemeyebilirsiniz. Bunun için kişiyi engellemeniz veya rehberinizden silmeniz şart değil.

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WhatsApp durumu belirli kişilerden gizleme özelliği, paylaşım kitlenizi durum gizliliği ayarlarından düzenlemenize izin veriyor. İsterseniz birkaç kişiyi durumlarınızın dışında bırakabilir, isterseniz yalnızca seçtiğiniz kişilerden oluşan daha küçük bir grupla paylaşım yapabilirsiniz.

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WhatsApp durumu belirli kişilerden nasıl gizlenir?

WhatsApp'ta durumlarınızı kimlerin görebileceğini gizlilik seçeneklerinden belirleyebilirsiniz. Sadece bir veya birkaç kişinin paylaşımlarınızı görmesini istemiyorsanız Şunlar hariç kişilerim seçeneğini kullanabilirsiniz.

WhatsApp durumunu belirli kişilerden gizlemek için şu adımları izleyin:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar bölümüne girin.

Gizlilik seçeneğine dokunun.

Durum bölümünü açın.

Şunlar hariç kişilerim seçeneğini seçin.

Durumunuzu görmesini istemediğiniz kişileri işaretleyin.

Seçiminizi onaylayarak ekranı kapatın.

WhatsApp'ın Android ve iPhone sürümlerindeki menülerin görünümü farklı olabilir. Durum gizliliği seçeneklerine Güncellemeler sekmesi üzerinden de ulaşabileceğiniz bir arayüzle karşılaşabilirsiniz.

Bu ayarı yaptıktan sonra seçtiğiniz kişiler sonraki durum paylaşımlarınızın hedef kitlesinin dışında kalır. Durumunuzu yeniden herkesle paylaşmak istediğinizde aynı menüye dönerek hariç tuttuğunuz kişileri listeden çıkarabilirsiniz.

Şunlar hariç kişilerim ve Sadece şununla paylaş arasındaki fark ne?

WhatsApp durum gizliliği bölümünde benzer görünen fakat farklı amaçlara hitap eden seçenekler bulunuyor. Bunlardan hangisini kullanacağınız, durumunuzu kaç kişiden gizlemek istediğinize göre değişebilir.

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Kişilerim seçeneği, durumunuzu uygun kişilerinize göstermek için kullanılır. Listenizdeki birkaç kişiyi dışarıda bırakmak istiyorsanız Şunlar hariç kişilerim seçeneği daha pratik bir yol sunar. Burada işaretlediğiniz kişiler durumunuzu göremezken geri kalan uygun kişiler paylaşımınızı görüntüleyebilir.

Sadece şununla paylaş ise mantığı tersine çeviriyor. Bu kez durumunuzu görmesini istediğiniz kişileri seçiyorsunuz ve paylaşım yalnızca belirlediğiniz gruba açılıyor.

Diyelim ki rehberinizde çok sayıda kişi var ve yalnızca iki kişinin durumlarınızı görmesini istemiyorsunuz. Bu senaryoda iki kişiyi Şunlar hariç kişilerim listesine eklemek daha kısa bir işlem olur. Durumunuzu yalnızca beş yakın arkadaşınızla paylaşacaksanız Sadece şununla paylaş seçeneğini kullanabilirsiniz.

Böylece her durum için kişileri tek tek engellemek yerine paylaşım kitlenizi doğrudan durum gizliliği üzerinden düzenleyebilirsiniz.

Durumu gizlediğiniz kişiye bildirim gider mi?

Bir kişiyi Şunlar hariç kişilerim listesine eklediğinizde WhatsApp karşı tarafa bu değişiklik hakkında doğrudan bir bildirim göndermez. Kişinin telefonuna "Bu kullanıcı durumlarını sizden gizledi" şeklinde bir uyarı düşmez.

Benzer biçimde profilinizde de durum gizliliği listenizi gösteren herkese açık bir bölüm bulunmaz. Hariç tuttuğunuz kişileri siz kendi gizlilik ayarlarınız içerisinden yönetirsiniz.

Yine de karşı tarafın durumu hiçbir koşulda fark edemeyeceğini söylemek mümkün değil. Ortak bir arkadaşınız sizin paylaştığınız durumdan söz ederse veya kişi paylaşımınızı başka birinin telefonunda görürse kendisinin hedef kitlenin dışında olduğunu tahmin edebilir.

Durum gizlemek ile WhatsApp'ta birini engellemek de aynı işlem değil. Yalnızca durum gizliliğinden bir kişiyi hariç tuttuğunuzda o kişiyle olan sohbetiniz otomatik olarak kapanmaz. Size mesaj göndermeye devam edebilir ve diğer WhatsApp gizlilik ayarlarınız kendi tercihlerine göre çalışır.

Amacınız yalnızca paylaştığınız durumun belirli bir kişi tarafından görülmemesiyse hesap genelinde daha kapsamlı değişiklikler yapmak yerine durum gizliliğini düzenleyebilirsiniz.

Gizlilik ayarı eski WhatsApp durumlarını etkiler mi?

Durumunuzu paylaştıktan sonra bir kişinin görmesini istemediğinizi fark ettiyseniz gizlilik ayarını değiştirmek konusunda önemli bir ayrıntı var. WhatsApp'ta durum gizliliği için yaptığınız yeni seçimler, daha önce yayımladığınız durumların hedef kitlesini geriye dönük olarak değiştirmez.

Diyelim ki sabah bir fotoğraf paylaştınız ve öğleden sonra bir kişiyi Şunlar hariç kişilerim listesine eklediniz. Yeni gizlilik tercihiniz sonraki durumlar için geçerli olur. Sabah yayımladığınız durum ise paylaşım sırasında belirlediğiniz hedef kitleyle süresini tamamlayabilir.

Mevcut durumun söz konusu kişi tarafından artık görüntülenmesini istemiyorsanız paylaşımı silip gizlilik ayarınızı değiştirdikten sonra yeniden yayımlamayı düşünebilirsiniz. Böylece yeni durum, güncel hedef kitle tercihinizle paylaşılmış olur.

Durum paylaşmadan önce hedef kitleyi kontrol etmek bu yüzden önemli. Bilhassa iş arkadaşları, aile üyeleri ve arkadaşların aynı WhatsApp hesabında bulunduğu durumlarda tek bir gizlilik seçiminin sonraki paylaşımlarınızı da etkileyebileceğini hesaba katın.

Paylaşım kitlenizi daha sonra yeniden değiştirebilirsiniz. Yaptığınız seçim sizi sürekli aynı kişilerle durum paylaşmaya mecbur bırakmaz.

WhatsApp durum gizleme nasıl kaldırılır?

Daha önce birinden gizlediğiniz WhatsApp durumlarını yeniden o kişiyle paylaşmak istiyorsanız engelleme veya yeni bir kişi ekleme işlemi yapmanız gerekmiyor. Durum gizliliği listesini yeniden düzenleyebilirsiniz.

WhatsApp'ta Ayarlar > Gizlilik > Durum bölümüne girin ve Şunlar hariç kişilerim seçeneğini açın. Daha önce hariç tuttuğunuz kişinin seçimini kaldırın ve değişikliği kaydedin. Bundan sonra paylaşacağınız durumlarda yeni gizlilik tercihiniz kullanılacaktır.

Sadece şununla paylaş seçeneğini kullanıyorsanız bu kez durumlarınızı görmesini istediğiniz kişiyi paylaşım listesine eklemeniz gerekir. Hangi seçeneğin aktif olduğunu kontrol etmek, kişinin neden durumlarınızı göremediğini anlamanızı kolaylaştırır.

Bir kişinin durumunuzu görememesi her zaman onu bilerek gizlediğiniz anlamına da gelmez. Kişi listeniz, karşı tarafın hesap durumu ve WhatsApp'ın gizlilik koşulları görünürlüğü etkileyebilir. Bu nedenle ayarı açtığınız hâlde sorun devam ediyorsa önce durum gizliliği listenizi yeniden kontrol edin.

WhatsApp durum gizliliğini bir kez ayarlayıp unutmak yerine paylaşacağınız içeriğe göre değiştirebilirsiniz. Arkadaş grubuna uygun bir fotoğrafla iş çevrenize de göstermek istediğiniz bir paylaşımın aynı hedef kitleye gitmesi şart değil. Durumu göndermeden önce kimlerin göreceğine birkaç saniye ayırmak, paylaşım sonrasında silip yeniden yükleme ihtiyacını azaltır.