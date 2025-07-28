WhatsApp'ın "2.25.21.24" kodlu Android beta sürümünde eğlenceli bir özellik tespit edildi. Bu yeni özellik, kullanıcıların daha önce konuşmadıkları kişilere ilk mesajı göndermelerini kolaylaştıracak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.25.21.24" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen özellik, WhatsApp kullanıcılarının daha önce iletişim kurmadıkları kişilere ilk mesajı göndermelerini kolaylaştıracak diyebiliriz.

WhatsApp'ın son Android beta sürümünde küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilen yeni özellik, daha önce mesajlaşmadığınız veya rehberinizde kayıtlı olmayan kullanıcılara el sallama emojisi ile ilk mesajı göndermenizi sağlayacak. Kullanıcılar, sohbet ekranını açtıkları zaman mesaj bölümünde el sallama emojisi görecekler. Bu emoji, hızlıca gönderilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp’ın yeni özelliği oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Yeni bir sohbet ekranı açan kullanıcı, ekranın altında el sallama emojisi görecek. Emojinin üzerine dokunulduğu zaman da karşı taraf, bu mesajı almış olacak.

WhatsApp’ın Android beta sürümünde tespit edilen yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı belli değil. Ancak bu küçük ama samimi özellik, kullanıcıları memnun etmeyi başarabilir gibi görünüyor.