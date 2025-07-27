Meta'nın WhatsApp, Facebook ve Instagram ekosistemini birleştirme çalışmaları kapsamında bir yeni özellik daha geliyor.

WhatsApp, profil fotoğrafı ekleme seçeneklerine yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Artık sadece kamera ile yeni bir fotoğraf çekmek, galerinizden bir fotoğraf seçmek ya da yapay zekâ ile oluşturulan görselleri kullanmakla kalmayacaksınız.

Android için WhatsApp’ın beta sürümünde (2.25.21.23) test edilmeye başlanan yeni özellik sayesinde yakında Facebook ve Instagram’daki profil fotoğraflarınızı da WhatsApp’a kolayca aktarabileceksiniz.

Facebook ve Instagram profil fotoğrafınızı WhatsApp'a taşıyabileceksiniz

Bugünden itibaren beta kullanıcıların test edebildiği özellik, WhatsApp’ın profil ayarlarında Facebook ve Instagram’dan fotoğraf aktarmak için iki yeni seçenek sunuyor. Eğer WhatsApp hesabınız Meta’nın Hesap Merkezi’ne bağlıysa, Facebook ya da Instagram’ı seçerek oradaki profil fotoğrafınızı WhatsApp’ta da kullanabileceksiniz.

Bu yeni özellik tamamen isteğe bağlı ve kapalı olarak geliyor. Yani otomatik olarak fotoğrafınızın değişmesi söz konusu olmayacak. Ayrıca WhatsApp, hesapları bağlamanın gizliliğinizi etkilemeyeceğinin tekrar altını çiziyor.

Henüz tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmese de Meta’nın uygulamalar arası geçişi kolaylaştırmakta ve entegre bir ekosistem oluşturmakta kararlı olduğu ortada. Tabii bunun kullanıcılar nezdinde ne kadar kabul göreceğini zaman gösterecek.