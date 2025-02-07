WhatsApp, kullanıcılar için fatura ödeme özelliğini test ediyor. Yeni özelliği elektrik, su ve kira ödemelerini kapsıyor olacak.

WhatsApp, kullanıcıların uygulama üzerinden doğrudan fatura ödemesi yapmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yapılan APK incelemesine göre, platformun en son beta sürümünde fatura ödeme sistemine dair kodlar tespit edildi. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik kullanıcılara çeşitli faturaları WhatsApp üzerinden ödeme imkânı sunacak.

WhatsApp, Hindistan’da hâlihazırda UPI desteği ile para transferi yapılmasına ve işletmelere ödeme yapılmasına izin veriyor. Yeni fatura ödeme özelliğiyle birlikte kullanıcılar, elektrik, su, LPG gaz, mobil hatlara kontör yükleme, sabit hat faturaları ve kira ödemeleri gibi işlemleri WhatsApp üzerinden gerçekleştirebilecek.

WhatsApp üzerinden elektrik, su ve kira ödemek mümkün olacak

Beta sürümünde ise bu özelliğe ait bir arayüzün hazırlandığı ancak henüz aktif olmadığı görülüyor. Henüz test aşamasında olan bu yenilik Hindistan’daki dijital ödeme sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aralık 2023’te Hindistan Ulusal Ödemeler Kurumu (NPCI), WhatsApp Pay’in kullanıcı sınırını kaldırmıştı. Bu karar sayesinde WhatsApp Pay, Hindistan’daki 532 milyon kullanıcıya ulaşabiliyor ve PhonePe ile Google Pay gibi rakip platformlarla doğrudan rekabet edebiliyor.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz net değil. Meta, Hindistan’daki finansal düzenlemelere uyum sağlamak ve hizmet sağlayıcılarla anlaşmalar yapmak zorunda. Bu süreç özelliğin çıkış süresini etkileyebilir. Ancak geliştirme çalışmalarının sürdüğü göz önüne alındığında, fatura ödeme özelliğinin önümüzdeki dönemde daha geniş çapta test edilmesi bekleniyor.