WhatsApp, kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Flows isimli bu özellik, kullanıcıların otobüs koltuğu seçmek gibi daha spesifik alışverişlerini dahi WhatsApp üzerinden yapmalarını sağlayacak.

Meta'nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "Flows" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcıların WhatsApp üzerinden gerçekleştirdikleri alışveriş deneyimini iyileştirmeye odaklanan Flows, bir uçak seyahati sırasında koltuk seçmek veya bir işletmeden randevu almak gibi işlemleri mümkün kılacak. Kullanıcılar, WhatsApp'tan ayrılmadan pek çok işini halledebilecek.

WhatsApp ekibi, Flows özelliği için bir destek sayfası oluşturdu. Bu destek sayfasına baktığımızda, Flows'un saydıklarımıza ek olarak hesaplara giriş yapma, ilgilenilen bir ürünün özelleştirilmesi, hızlı form doldurma ve gönderme ile etkinliklere kayıt yaptırma gibi özelliklere de sahip olduğunu görüyoruz. Ancak tüm bunların nasıl kullanılabildiği şu an için büyük oranda gizemini koruyor.

WhatsApp Flows işte böyle görünecek

Paylaşılan ekran görüntüsü, Zoomture isimli bir firma ile yapılan bir görüşmeyi ortaya koyuyor. Kullanıcı, bu şirket üzerinden bir seyahat için randevu oluşturuyor. Bu randevuda kullanılacak ulaşım aracında koltuk seçimi bile yapılabildiğini görüyoruz. Özellik, kullanıcıların harici internet sitelerine duyduğu ihtiyacı ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bir süredir alışveriş sektörü için önemli çalışmalar yapan WhatsApp, Flows ile bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

Meta tarafından yapılan açıklamalarda, Flows'un şu an için Brezilya ve Hindistan'da bazı işletmeler için test edilebildiğini açıkladı. Test aşaması tamamlandıktan sonra ise dünya genelindeki tüm işletmeler ve kullanıcılar, Flows özelliğini kullanmaya başlayacaklar. Özelliğin ne denli etkili olduğunu o günler geldiği zaman göreceğiz.