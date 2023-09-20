WhatsApp'ın 23.19.1.71 kodlu iOS beta sürümü, uygulamanın resmî iPad sürümünü ortaya çıkardı. WhatsApp, artık iPad'lerde bağımsız bir uygulama olarak çalışacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. iPad sahibi kullanıcıların yıllardır bekledikleri günler nihayet çok yakında geliyor. Uygulamanın 23.19.1.71 kodlu iOS beta sürümündeki yeni bir özellik, WhatsApp'ın iPad'lere uygun sürümünün yolda olduğunu gözler önüne seriyor.

iPad'de WhatsApp kullanmak isteyenler için sunulan tek çözüm, uygulamanın web sürümüydü. Kullanıcı, WhatsApp'ı iPad'inde bağımsız bir uygulama olarak kullanamıyordu. Yapılan son çalışmalarla bu durum değişmiş oldu. Kullanıcılar artık WhatsApp uygulamasını iPad'e yükleyip, QR kod ile hesabını bağladıktan sonra WhatsApp kullanabilecek.

WhatsApp'ın iPad sürümü işte böyle görünecek:

WhatsApp'ın iPad sürümü, görünüş itibarıyla benzersiz olmayacak. Kullanıcılar, web ve masaüstü sürümlerdeki tasarımı iPad'de de görecekler. Deneyim açısından da herhangi bir farklılık olmayacak. Peki iPad'de WhatsApp kullanmak isteyen kullanıcının bugün itibarıyla ne yapması gerekecek?

Eğer TestFlight programına katıldıysanız, WhatsApp'ın iPad sürümünü siz de hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey hem iPhone'unuza hem de iPad'inize WhatsApp'ın iOS beta sürümünü kurmak. Geriye kalan aşama ise bağlı cihazlar aşamasıyla aynı. iPad ekranındaki QR kodu iPhone'dan tarayın ve bağlantı kurulum işlemini tamamlayın. Bu işlemden sonra tüm mesajlar, iPhone'la birlikte iPad'e gelecek. iPhone'un internet bağlantısı kesilse bile iPad'in internete bağlı olması, WhatsApp kullanmanız için yeterli olacak.