WhatsApp, kullanıcıları alternatif sohbet uygulamasına arayışına sokan grup kişi sayısı kısıtlamasını değiştirdi. Yayınlanan güncelleme ile WhatsApp'ta 512 kişilik gruplar oluşturulabilecek. Daha geniş gruplar oluşturmak için yapılması gereken ekstra bir adım ise bulunmuyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Uygulama, bu özellik sayesinde çok önemli bir eksiği daha gidermiş olacak. Bugün itibarıyla dağıtımına başlanan yeni özellik, kullanıcıların 512 kişilik gruplar oluşturmasına izin veriyor.

WhatsApp'ta grup oluşturma özelliği yıllardır var ancak geliştiriciler, bugüne dek kısıtlı sayıda katılımcı eklemeye izin veriyorlardı. Bu noktada Telegram öne geçiyor ve WhatsApp'tan daha fazla kullanıcı sayısıyla grup oluşturulmasına izin veriyordu. İşte bu durum artık değişmiş durumda. Artık WhatsApp'ta da çok fazla katılımcısı olan gruplar oluşturulabilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

WhatsApp'ta daha fazla katılımcısı olan gruplar oluşturulması için yapılması gereken ekstra bir şey yok. Kullanıcılar, bugüne kadar yaptıkları gibi, uygulamadaki "Yeni Grup" bölümünü kullanarak 512 kişiyi ekleyebilecekleri gruplar oluşturabilecekler.

WhatsApp, yeni özelliğini kullanıcılara sunmaya başlamış durumda. Bu bağlamda; iOS, Android veya masaüstü sürüm fark etmeksizin hangi sürümü kullanıyor olursanız olun, bu yeni özellikten faydalanabileceksiniz...